Кілометрові черги та пусті полиці. Як виглядали перші радянські супермаркети(фото)

Магазини мали незручну форму обслуговування

Перші супермаркети в Україні з'явились ще в СРСР. Однак працювали вони за досить дивною системою і назвались універсамами.

"Телеграф" покаже, як виглядали ці магазини та що в них було цікавого. Зауважимо, що універсами зустрічались переважно у великих містах, де був великий попит. Перший такий магазин в Україні відкрили у Дніпрі у 1975 році.

Спочатку універсами мали на меті започаткувати самообслуговування, але фактично закупи перетворювались на величезні черги. Адже обслуговування відбувалося через прилавок: покупець просив продавця зважити товар, отримував чек, оплачував його в окремій касі, а потім повертався до продавця, щоб забрати товар.

Як виглядали перші супермаркети в Україні

Тобто фактично людина мала відстояти три черги, що й відбувалось. В таких магазинах поєднували основні групи харчових товарів: м'ясо, молочку та крупи. Асортимент за часів СРСР був обмеженим, тому полиці зазвичай були напівпорожні. При цьому до якості певних продуктів також виникали питання.

Втім універсами були популярні, адже людям зручніше купувати все в одному місці, а не бігати районом в пошуках потрібних продуктів. Згодом універсами в Україні або перетворились на сучасні супермаркети, або стали частиною торгівельних центрів. До слова, універсам — це універсальний магазин.

