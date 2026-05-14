Поїзди затримуються на понад 7 годин. Які рейси УЗ стоять через тривогу та атаку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Переважна більшість приміських та регіональних рейсів затримуються
Внаслідок масованої атаки та тривалої повітряної тривоги зафіксовано затримку руху низки поїздів. "Укрзалізниця" обіцяє відновити курсування рейсів якомога швидше.
Про це повідомили в пресслужбі. Зазначається, що найбільша кількість затримок у напрямку Києва.
Які поїзди затримуються:
- №6004 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправився з початкової на 45 хвилин пізніше від графіка.
- №6606 Малин – Київ-Пасажирський вирушив з початкової на 1 годину 40 хвилин понад графік.
- №6540 Мотовилівка – Святошин курсує із затримкою 15 хвилин.
- №6204 Козятин-1 – Фастів-1 курсує зі ст.Брівки із затримкою 20 хвилин.
- №7030/6906 Фастів– Київ– Ніжин прямує зі станції Фастів +40 хвилин до графіка.
- №6831 Березань – Київ-Волинський відправився з початкової із затримкою 25 хвилин.
- №6008/6702 сполученням Фастів-1 – Київ – Миронівка прямує із затримкою 26 хвилин.
- №6540 Мотовилівка – Святошин прямує від станції Васильків +51 хвилина понад графік.
- №6356 Ковель – Луцьк– Здолбунів курсує зі станції Голоби + 1 година до графіка.
- №6403 Харків-Пасажирський – Ізюм, №811 Харків-Пасажирський – Ізюм, №6408 Ізюм – Харків-Левада — затримка в межах 20-30 хвилин.
Додамо, що користувачі вже діляться у мережі, як проходять години очікування поки закінчиться повітряна тривога. Так, людей з поїзда Київ-Одеса місцеві пригощали гарячими напоями.
"Наші люди неймовірні. Ця прекрасна пані їздила на велосипеді та запропонувала усім випити гарячого чаю, аби зігрітися. А інша виносила гарячу воду в каструльках, щоб усім вистачило", — розповіла українка.
Найбільші затримки зафіксовано на:
- №119/120 Хелм — Дніпро-Головний, понад 7 годин;
- №101/102 Миколаїв Пас. — Лозова-Пас, понад 5 годин;
- №21/22 Харків-Пас. — Львів, понад 4 години;
- №147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна, понад 4 години.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві внаслідок влучання багато постраждалих та є руйнування багатоповерхівки.