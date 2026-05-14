Рус

Поїзди затримуються на понад 7 годин. Які рейси УЗ стоять через тривогу та атаку

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Укрзалізниця" Новина оновлена 14 травня 2026, 08:56
"Укрзалізниця". Фото Колаж "Телеграфу"

Переважна більшість приміських та регіональних рейсів затримуються

Внаслідок масованої атаки та тривалої повітряної тривоги зафіксовано затримку руху низки поїздів. "Укрзалізниця" обіцяє відновити курсування рейсів якомога швидше.

Про це повідомили в пресслужбі. Зазначається, що найбільша кількість затримок у напрямку Києва.

Які поїзди затримуються:

  • №6004 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправився з початкової на 45 хвилин пізніше від графіка.
  • №6606 Малин – Київ-Пасажирський вирушив з початкової на 1 годину 40 хвилин понад графік.
  • №6540 Мотовилівка – Святошин курсує із затримкою 15 хвилин.
  • №6204 Козятин-1 – Фастів-1 курсує зі ст.Брівки із затримкою 20 хвилин.
  • №7030/6906 Фастів– Київ– Ніжин прямує зі станції Фастів +40 хвилин до графіка.
  • №6831 Березань – Київ-Волинський відправився з початкової із затримкою 25 хвилин.
  • №6008/6702 сполученням Фастів-1 – Київ – Миронівка прямує із затримкою 26 хвилин.
  • №6540 Мотовилівка – Святошин прямує від станції Васильків +51 хвилина понад графік.
  • №6356 Ковель – Луцьк– Здолбунів курсує зі станції Голоби + 1 година до графіка.
  • №6403 Харків-Пасажирський – Ізюм, №811 Харків-Пасажирський – Ізюм, №6408 Ізюм – Харків-Левада — затримка в межах 20-30 хвилин.

Додамо, що користувачі вже діляться у мережі, як проходять години очікування поки закінчиться повітряна тривога. Так, людей з поїзда Київ-Одеса місцеві пригощали гарячими напоями.

"Наші люди неймовірні. Ця прекрасна пані їздила на велосипеді та запропонувала усім випити гарячого чаю, аби зігрітися. А інша виносила гарячу воду в каструльках, щоб усім вистачило", — розповіла українка.

Допис про гарячий чай під час зупинки поїзда
Допис про гарячий чай під час зупинки поїзда

Найбільші затримки зафіксовано на:

  • №119/120 Хелм — Дніпро-Головний, понад 7 годин;
  • №101/102 Миколаїв Пас. — Лозова-Пас, понад 5 годин;
  • №21/22 Харків-Пас. — Львів, понад 4 години;
  • №147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна, понад 4 години.
Затримка поїздів 14 травня
Затримка поїздів 14 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві внаслідок влучання багато постраждалих та є руйнування багатоповерхівки.

Теги:
#Укрзалізниця #Поїзд #Затримка