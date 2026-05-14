Поезда задерживаются более чем на 7 часов. Какие рейсы УЗ стоят из-за тревоги и атаки

Подавляющее большинство пригородных и региональных рейсов задерживаются

В результате массированной атаки и длительной воздушной тревоги зафиксирована задержка движения ряда поездов. "Укрзализныця" обещает возобновить курсирование рейсов как можно скорее.

Об этом сообщили в пресс-службе. Наибольшее количество задержек в направлении Киева.

Какие поезда задерживаются:

№6004 Фастов-1 – Киев-Пассажирский отправился на 45 минут позже графика.

№6606 Малин – Киев-Пассажирский отправился на 1 час 40 минут сверх графика.

№6540 Мотовиловка – Святошино курсирует с задержкой 15 минут.

№6204 Казатин-1 – Фастов-1 курсирует со ст.Бровки с задержкой 20 минут.

№7030/6906 Фастов – Киев – Нежин следует со станции Фастов +40 минут до графика.

№6831 Березань – Киев-Волынский отправился с задержкой 25 минут.

№6008/6702 сообщением Фастов-1 – Киев – Мироновка следует с задержкой 26 минут.

№6540 Мотовиловка – Святошин следует от станции Васильков +51 минута свыше графика.

№6356 Ковель – Луцк – Здолбунов курсирует со станции Голобы + 1 час до графика.

№6403 Харьков-Пассажирский – Изюм, №811 Харьков-Пассажирский – Изюм, №6408 Изюм – Харьков-Левада – задержка в пределах 20-30 минут.

Добавим, что пользователи уже делятся в сети, как проходят часы ожидания, пока закончится воздушная тревога. Так, людей с поезда Киев-Одесса местные угощали горячими напитками.

"Наши люди невероятные. Эта прекрасная дама ездила на велосипеде и предложила всем выпить горячий чай, чтобы согреться. А другая выносила горячую воду в кастрюльках, чтобы всем хватило", — рассказала украинка.

Сообщение о горячем чае во время остановки поезда

Наибольшие задержки зафиксированы на:

№119/120 Хелм — Днепр-Главный, более 7 часов;

№101/102 Николаев Пас. — Лозовая-Пасс, более 5 часов;

№21/22 Харьков-Пасс. — Львов, более 4 часов;

№147/148 Киев-Пасс. — Одесса-Главная, более 4 часов.

Задержка поездов 14 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве в результате попадания много пострадавших и разрушение многоэтажки.