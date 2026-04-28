Частина українців із бронюванням може потрапити під мобілізацію? Що кажуть у Раді

Йдеться про можливе посилення правил

В Україні можуть переглянути систему бронювання працівників. Підхід має бути прозорим, збалансованим і не зашкодити критично важливим галузям економіки. Але на даний момент офіційних рішень поки що немає.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла нардеп від ЄС, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Ірина Фріз. За її словами, йдеться про зміну підходів до бронювання, але на сьогодні жодного оформленого проєкту рішення поки що не представлено.

Фріз підкреслює, що будь-які зміни повинні враховувати одразу низку факторів. Зокрема, бронювання важливе не лише для оборонної промисловості, а й для інших критичних секторів — аграрної галузі та об'єктів інфраструктури.

"Ці фактори потрібно враховувати для того, щоб була громадська підтримка, і для того, щоб ініціатива справді якісно впливала на питання мобілізації. Тому що якщо ми говоримо про перегляд бронювання, то ми розуміємо, що значна частина (громадян — Ред.), яка має бронь, підпадатиме під мобілізацію", — зазначила нардеп.

Окрема проблема — зловживання в системі, адже трапляються випадки, коли підприємства оформлюють броню на більшу кількість співробітників, ніж фактично працює у них.

При цьому, на думку Ірини Фріз, перегляд підходу до бронювання в Україні є необхідним.

"Бо у нас бронювання перетворилося на формування "сірої зони" для ухилянтів, які за рахунок корупційних угод та існуючих схем можуть купувати та продавати це бронювання. У той час, коли країна перебуває у затяжній війні, я вважаю це злочином", — пояснює співрозмовниця.

Вона вважає, що в країні обов’язково потрібний перегляд системи бронювання, але він має бути адекватним, чітким, прозорим, а головне, щоб не можна було уникнути відповідальності за порушення процедур чи правил бронювання.

Які підприємства мають право бронювати працівників

Окрім органів державної та місцевої влади, правоохоронців, суддів тощо, забронювати співробітників можуть ті підприємства чи організації, які визнані критичними для забезпечення Збройних сил або ж для функціонування економіки чи забезпечення життєдіяльності населення. Для можливості бронювання потрібно відповідати певним критеріям (3 з 7):

сума сплачених податків за попередній рік (понад екв. 1 500 000 €)

валютна виручка, тобто надходження в іноземній валюті – (понад екв. 32 000 000 €)

стратегічне значення для економіки та безпеки (зокрема, мобільні оператори)

відсутність заборгованості за ЄСВ чи податками

середня зарплата працівників — не нижча за 2,5 мінімалки

важливе значення для громади або галузі економіки

є резидентом Дія.City.

Якщо цих критеріїв немає, то підприємство може мати критичне значення для громади чи економіки. І тоді в кожній галузі чи області України є свої вимоги. Наприклад, аграрії мають мати не менше 500 га с/г угідь чи 20 працівників, а на Львівщини є вимога працевлаштування ВПО або ж 50% експорту виробленої продукції.

Які підприємства мають право бронювати працівників?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді серйозно налаштовані навести лад у системі бронювання. Федір Вениславський розповів про деталі.