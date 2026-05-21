Власників сонячних панелей можуть чекати зміни: що важливо знати українцям

Продаж електроенергії за "зеленим" тарифом хочуть обмежити за часом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила проєкт постанови, який передбачає суттєві зміни для власників домашніх сонячних електростанцій, вітрових установок та операторів систем зберігання енергії. Серед ідей — обмеження часу продажу енергії за зеленим тарифом та зміни для тих, хто працює без нього.

Документ наразі перебуває на етапі громадського обговорення. Проєкт постанови НКРЕКП зокрема передбачає оновлення форми Паспорта точки розподілу, де запроваджується чіткий поділ дозволеної потужності на гарантовану та негарантовану. Проте є ще зміни, які впливають на доходи споживачів.

Обмеження часу продажу електроенергії за "зеленим" тарифом

Якщо зміни ухвалять, продаж електроенергії за "зеленим" тарифом буде дозволений лише у визначені години:

з 1 квітня по 31 жовтня — з 04:00 до 23:00

з 1 листопада по 31 березня — з 06:00 до 21:00

Наразі електроенергію за "зеленим" тарифом можуть викуповувати у будь-який час доби. Зауважимо, здебільшого це сонячні електростанції або вітряки, які продають електроенергію в мережу. Це можуть бути й домашні енергосистеми, які мають обмеження 30 кВт.

Що ж до розподілу на гарантовану/негарантовану потужність, для виробників готують зміну — якщо енергосистема перевантажена (наприклад, у сонячний літній день), диспетчери матимуть право обмежити генерацію об'єкта в межах його "негарантованої" частки. Тож вироблену енергію потрібно буде десь зберігати, або втратити цю частину доходу.

Зміни для приватних виробників без "зеленого" тарифу

Проєкт також змінює підхід до розрахунків для власників домашніх СЕС і вітряків, які не працюють за "зеленим" тарифом. Наразі діє механізм взаємозаліку. Надлишки виробленої вдень або влітку енергії зараховувалися на спеціальний рахунок у вигляді кВт·год. Потім цей баланс використовувався для безкоштовного споживання електрики вночі чи взимку. "Живих" грошей власники не отримують.

Якщо постанова буде прийнята, то за кожну віддану в мережу кВт·год власнику нараховуватимуть реальні гроші за ринковою ціною. Виплати коштів мають відбуватися не пізніше 15 числа наступного місяця. Ці гроші можна використовувати для оплати спожитої мережевої електрики або просто виводити на банківський рахунок.

Нові правила для накопичувачів енергії

Окремий блок змін стосується систем зберігання енергії — великих акумуляторів, які накопичують електроенергію з відновлюваних джерел. Після ухвалення постанови оператори таких установок зможуть продавати електроенергію не лише великим учасникам ринку (трейдерам, постачальникам), а й безпосередньо звичайним споживачам — за умови підключення до мереж оператора системи розподілу (обленерго).

