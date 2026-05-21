Владельцев солнечных панелей могут ожидать перемены: что важно знать украинцам

Продажа электроэнергии по "зеленому" тарифу хотят ограничить по времени

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала проект постановления, предусматривающий существенные изменения для владельцев домашних солнечных электростанций, ветровых установок и операторов систем хранения энергии. Среди идей – ограничение времени продажи энергии по зеленому тарифу и изменения для тех, кто работает без него.

Документ находится на этапе общественного обсуждения. Проект постановления НКРЭКУ, в частности, предусматривает обновление формы Паспорта точки распределения, где вводится четкое разделение разрешенной мощности на гарантированную и негарантированную. Однако есть еще изменения, влияющие на доходы потребителей.

Ограничение времени продаж электроэнергии по "зеленому" тарифу

Если изменения примут, продажа электроэнергии по "зеленому" тарифу будет разрешена только в определенные часы:

с 1 апреля по 31 октября — с 04:00 до 23:00

с 1 ноября по 31 марта — с 06:00 до 21:00

В настоящее время электроэнергию по "зеленому" тарифу могут выкупать в любое время суток. Заметим, в большинстве своем это солнечные электростанции или ветряные мельницы, которые продают электроэнергию в сеть. Это могут быть и домашние энергосистемы, имеющие ограничение 30 кВт.

Что касается распределения на гарантированную/негарантированную мощность, то для производителей готовят изменение — если энергосистема перегружена (например, в солнечный летний день), диспетчеры будут вправе ограничить генерацию объекта в пределах его "негарантированной" доли. Поэтому производимую энергию нужно будет где-то хранить или потерять эту часть дохода.

Изменения для частных производителей без "зеленого" тарифа

Проект также изменяет подход к расчетам для владельцев домашних СЭС и ветряных мельниц, которые не работают по "зеленому" тарифу. В настоящее время действует механизм взаимозачета. Излишки произведенной днем или летом энергии зачислялись на специальный счет в виде кВт·ч. Затем этот баланс использовался для бесплатного потребления электричества ночью или зимой. "Живых" денег владельцы не получают.

Если постановление будет принято, то за каждую отданную в сеть кВтч владельцу будут начислять реальные деньги по рыночной цене. Выплаты средств должны производиться не позднее 15 числа следующего месяца. Эти деньги можно использовать для оплаты потребленного сетевого электричества или просто выводить на банковский счет.

Солнечная электростанция

Новые правила для накопителей энергии

Отдельный блок изменений касается систем хранения энергии – больших аккумуляторов, накапливающих электроэнергию из возобновляемых источников. После принятия постановления операторы таких установок смогут продавать электроэнергию не только крупным участникам рынка (трейдерам, поставщикам), но и непосредственно обычным потребителям при подключении к сетям оператора системы распределения (облэнерго).

