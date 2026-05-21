"Єва" пробила дно". Усі подробиці гучного скандалу в Полтаві

Працівники отримали грошей більше, ніж коштував товар

Нещодавно в мережі спалахнув великий скандал навколо ситуації в магазині "Єва". Ще більше масла у вогонь додала реакція мережі та пояснення про вимагання грошей у покупця в підсобці.

"Телеграф" розповість усі подробиці ситуації та на чому зупинились зараз. Зауважимо, що інцидент стався в одному з магазинів Полтави.

Скандал з "Євою" в Полтаві: що передувало

За словами жінки, вона прийшла в магазин в ТРЦ "Київ" у Полтаві. Під час покупок у сина сталась істерика, тому жінка поспішила на касу, аби не заважати людям. Вже через кілька днів їй зателефонували та сказали, що вона "поцупила" дезодорант.

Жінка прийшла у магазин та хотіла сплити товар, але працівники відмовились провести оплату на касі, а "ввічливо" натякнули: або платіть 2 000 грн на особисту карту касира, або викликаємо поліцію. До слова, товар коштував 450 грн. Жінка погодилась, скинула гроші та пішла. Згодом опублікувала у Threads допис, який викликав великий суспільний резонанс.

Реакція мережі та кенсел від покупців

Після чисельних відміток у мережі та дописів користувачів "Єва" опублікувала заяву, у якій наголосила:

продавці діяли згідно з внутрішнім протоколом;

гроші дівчина переказала добровільно, як компенсацію за шкоду магазину;

ніякого тиску з боку працівників нібито не було тощо.

Загалом мережа відмітила, що проводить внутрішнє розслідування та розбирається в ситуації. Однак перша реакція "Єви", де неправову поведінку працівників не коментували, викликала ще більшу хвилю хейту. Тому через кілька днів з'явився допис, де мережа запевнила, що поверне гроші жінці, а саме 1500 грн. Однак клієнтка тепер наполягає на спілкуванні виключно з адвокатом.

Як реагують українці

Користувачі у мережі бурхливо сприйняли цей скандал. Чимало людей стало на захист жінки, адже вона мати та випадково забула про товар, були й ті, хто відверто казав, що "забула викласти на касі дорівнює вкрала". Але більшість погодилась в одному — поведінка продавців та реакція мережі неприпустимі. Люди писали:

Щось не видно пояснення, чому вартість товару та сума, яку змусили перерахувати на карту, відрізняються.

Щось таке наху@@тілі. Жінка прийшла, готова була оплатити товар. Чому його не провести по касі і не заплатити за нього через касу? Навіщо треба було кидати кошти комусь на фізичну картку? І чому вам треба декілька днів, щоб повернути кошти з фізичної картки, якщо це можна зробити за пару секунд? Ви так обісралися, що аж невдобно. Далі присипаєте цю "труну" землею. Ви бандити. Вчинок дівчини не виправдовую, але таке могло статися ненависно. А от ви рекетом займаєтеся навмисно.

Абсолютно без тиску і на добровільних засадах відвідувачка захотіла покращити фінансове становище рандомної продавчині, скинувши суму 4Х від завданих збитків. Оце так меценатка.

Не забудьте ще виплатити моральну компенсацію клієнтці. Адже з досвіду, впевнено можу сказати, що для "Єви" такі методи вимагання, в межах "норми".

Припинити чортячу поведінку ваших співробітників на всіх рівнях — ось це буде нормальне рішення. Та компенсувати моральну шкоду клієнтці в досудовому порядку.

Ви прокоментуєте чому компанія EVA UA в особі працівника надала клієнту приватний рахунок працівника для оплати покупки з сумою, що суттєво відрізняється від публічної оферти магазину?

