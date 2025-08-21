Несподівана зустріч: дикий звір промчав повз будинки на Київщині (відео)

Лосі мають масивні лопатоподібні роги, які щороку скидають

У передмісті Києва місцеві жителі стали свідками незвичної події — на дорозі несподівано з'явився лось. Тварина поспішно пересувалася по селу, викликаючи подив і цікавість у водіїв та перехожих.

Таке відео опублікували в місцевому Telegram-каналі. Інцидент стався у Святопетрівському, невеликому селі Бучанського району Київської області.

Історично ця місцевість відома як хутір Куликівка, згодом названий Петрівське, і лише у 2012 році отримала сучасну назву Святопетрівське. Сьогодні село поєднує сучасну інфраструктуру передмістя Києва з природною зеленою зоною, що, ймовірно, і стало причиною появи лося.

Парнокопитний мчав кудись своїм шляхом під приватними будинками.

Фахівці відзначають, що поява лося в населених пунктах — рідкість, але не виняток.

Що відомо про цю тварину

Лось (Alces) — найбільший представник родини оленевих. Існують 2 види: європейський і американський, причому перший мешкає і в Україні. Через різке зменшення чисельності 2017 року тварину внесли до Червоної книги України, де полювання на неї заборонено.

Лось

Самці досягають 3 метрів у довжину, важать до 600 кг і мають масивні лопатоподібні роги, які щороку скидають. Лосі живуть у лісах Північної півкулі, харчуються гілками, травами, водними рослинами та грибами. За добу можуть з’їдати десятки кілограмів корму.

Вони швидко бігають, добре плавають і захищаються ударами передніх ніг. Лось рідко становить загрозу людині, проте часто стає причиною аварій на дорогах. У світі нараховують близько 1,5 мільйона особин, але в Україні їхня популяція під загрозою зникнення.

Коли ще бачили лосів в Україні за 2025 рік

У липні в Києві неподалік станції метро "Почайна" помітили лося. Втім, як виявилося згодом, до прибуття рятувальників тварина загинула.

Місяцем раніше також у столиці зафіксували на відео молодого лося, що на світанку вибіг на проїжджу частину.

Нагадаємо: "Телеграф" повідомляв, що попри присутність лося в Червоній книзі не означає збереження виду. Хоча полювання офіційно заборонене, кількість тварин і надалі зменшується.