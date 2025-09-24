Маленьку пухнасту "кульку" з очима побачили в одній з областей України: що то за рідкісний звір (фото)

Рідкісну ліщинову соню, яку ще називають ліскулькою, помітили на Рівненщині

На Рівненщині науковці побачили рідкісного дрібного ссавця — ліщинову соню, яку занесено до списку Європейського червоного списку. Її ще називають ліскулькою.

Цей дрібний ссавець належить до родини вовчкових і вважається найменшим представником своєї родини. Про знахідку написали у Telegram-каналі "Рівне Головне".

Для довідки

Ліскулька — крихітна тваринка вагою всього кілька десятків грамів з довгим пухнастим хвостиком, великими очима та вухами, які допомагають орієнтуватися в темряві. Зовнішній вигляд робить її схожою на маленьку пухнасту кульку з великими очима.

Який вигляд має ссавець

Цей вид поширений у Центральній та Східній Європі, від України до Німеччини, а також у північних частинах Балкан. Ліскулька веде нічний спосіб життя, мешкає у лісах, чагарниках та садових насадженнях, де легко ховається серед опалого листя. Раціон тварини включає горіхи, насіння, ягоди, комахи та невеликі безхребетні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в Україні побачили багатоніжку, яка схожа на цвях і маскується під равлика, коли бачить небезпеку.