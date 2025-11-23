Всі навколо завмерли: по центру Харкова промчав небезпечний хижак (відео)
Цих пухнастих звірів все частіше помічають у людних місцях
У Харкові увагу місцевих жителів прикула лисиця, яка пронеслася центром міста. Люди з цікавістю зупинилися подивитися на тварину.
Відповідне відео було опубліковано в одному із харківських пабліків. На кадрах видно, що пухнасте звірятко пробігло по проїжджій частині.
Чому лисиці виходять у місто
Зазначимо, раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смагол розповідав "Телеграфу", що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення воно заборонене в Україні. Навіть відкриття сезону полювання на хижаків минулого року на один місяць не дало бажаних результатів.
"В принципі, не тільки лисиці, взагалі дикі тварини абсолютно втрачають будь-який страх перед людиною. Тому й виходять у передмістя, вже не говоримо нічого про маленькі населені пункти. І це стосується не лише лисиць", — каже експерт.
Додамо, що є й інші причини, через які лисиці можуть виходити до міста:
- Скорочення популяції мишей, наприклад, у дуже морозні зими змушує лисицю вирушати до міста.
- Лисицю приваблює велика кількість птахів у Харкові. Хворий або поранений голуб може стати легкою здобиччю для лисиці.
- У місті є сміттєзвалища, де можна знайти залишки їжі.
- У місті лисиці знаходять безпечні місця для відпочинку, укриття та навіть виведення потомства, наприклад, у лісопарках, на закритих територіях лікарень чи дитячих садків.
Чи небезпечні лисиці для людини
Є кілька причин, через які лисиці можуть бути небезпечними:
- Сказ: Лиси є одними з основних переносників сказу. Зараження відбувається через укус чи попадання слини на пошкоджену шкіру, чи слизову. Це смертельно небезпечне захворювання, що вражає нервову систему.
- Інші хвороби. Лисиці можуть переносити інші інфекції, такі як лептоспіроз, бруцельоз та короста.
- Фізична шкода. Хоча це й рідкість, але лисиці можуть напасти, якщо відчують загрозу або були спровоковані.
