Всі навколо завмерли: по центру Харкова промчав небезпечний хижак (відео)

Незвичайну тварину помітили у місті Новина оновлена 23 листопада 2025, 14:14
Незвичайну тварину помітили у місті. Фото Колаж "Телеграфу"

Цих пухнастих звірів все частіше помічають у людних місцях

У Харкові увагу місцевих жителів прикула лисиця, яка пронеслася центром міста. Люди з цікавістю зупинилися подивитися на тварину.

Відповідне відео було опубліковано в одному із харківських пабліків. На кадрах видно, що пухнасте звірятко пробігло по проїжджій частині.

Чому лисиці виходять у місто

Зазначимо, раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смагол розповідав "Телеграфу", що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення воно заборонене в Україні. Навіть відкриття сезону полювання на хижаків минулого року на один місяць не дало бажаних результатів.

"В принципі, не тільки лисиці, взагалі дикі тварини абсолютно втрачають будь-який страх перед людиною. Тому й виходять у передмістя, вже не говоримо нічого про маленькі населені пункти. І це стосується не лише лисиць", — каже експерт.

Додамо, що є й інші причини, через які лисиці можуть виходити до міста:

  1. Скорочення популяції мишей, наприклад, у дуже морозні зими змушує лисицю вирушати до міста.
  2. Лисицю приваблює велика кількість птахів у Харкові. Хворий або поранений голуб може стати легкою здобиччю для лисиці.
  3. У місті є сміттєзвалища, де можна знайти залишки їжі.
  4. У місті лисиці знаходять безпечні місця для відпочинку, укриття та навіть виведення потомства, наприклад, у лісопарках, на закритих територіях лікарень чи дитячих садків.
Як виглядає лисиця
Лисиця. Фото: Вікіпедія

Чи небезпечні лисиці для людини

Є кілька причин, через які лисиці можуть бути небезпечними:

  • Сказ: Лиси є одними з основних переносників сказу. Зараження відбувається через укус чи попадання слини на пошкоджену шкіру, чи слизову. Це смертельно небезпечне захворювання, що вражає нервову систему.
  • Інші хвороби. Лисиці можуть переносити інші інфекції, такі як лептоспіроз, бруцельоз та короста.
  • Фізична шкода. Хоча це й рідкість, але лисиці можуть напасти, якщо відчують загрозу або були спровоковані.

