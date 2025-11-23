Всі навколо завмерли: по центру Харкова промчав небезпечний хижак (відео)

Цих пухнастих звірів все частіше помічають у людних місцях

У Харкові увагу місцевих жителів прикула лисиця, яка пронеслася центром міста. Люди з цікавістю зупинилися подивитися на тварину.

Відповідне відео було опубліковано в одному із харківських пабліків. На кадрах видно, що пухнасте звірятко пробігло по проїжджій частині.

Чому лисиці виходять у місто

Зазначимо, раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смагол розповідав "Телеграфу", що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення воно заборонене в Україні. Навіть відкриття сезону полювання на хижаків минулого року на один місяць не дало бажаних результатів.

"В принципі, не тільки лисиці, взагалі дикі тварини абсолютно втрачають будь-який страх перед людиною. Тому й виходять у передмістя, вже не говоримо нічого про маленькі населені пункти. І це стосується не лише лисиць", — каже експерт.

Додамо, що є й інші причини, через які лисиці можуть виходити до міста:

Скорочення популяції мишей, наприклад, у дуже морозні зими змушує лисицю вирушати до міста. Лисицю приваблює велика кількість птахів у Харкові. Хворий або поранений голуб може стати легкою здобиччю для лисиці. У місті є сміттєзвалища, де можна знайти залишки їжі. У місті лисиці знаходять безпечні місця для відпочинку, укриття та навіть виведення потомства, наприклад, у лісопарках, на закритих територіях лікарень чи дитячих садків.

Лисиця. Фото: Вікіпедія

Чи небезпечні лисиці для людини

Є кілька причин, через які лисиці можуть бути небезпечними:

Сказ: Лиси є одними з основних переносників сказу. Зараження відбувається через укус чи попадання слини на пошкоджену шкіру, чи слизову. Це смертельно небезпечне захворювання, що вражає нервову систему.

Лиси є одними з основних переносників сказу. Зараження відбувається через укус чи попадання слини на пошкоджену шкіру, чи слизову. Це смертельно небезпечне захворювання, що вражає нервову систему. Інші хвороби. Лисиці можуть переносити інші інфекції, такі як лептоспіроз, бруцельоз та короста.

Лисиці можуть переносити інші інфекції, такі як лептоспіроз, бруцельоз та короста. Фізична шкода. Хоча це й рідкість, але лисиці можуть напасти, якщо відчують загрозу або були спровоковані.

