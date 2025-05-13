Смертність косить Україну. Скільки людей помирає в країні щороку

У період з 1990 до 2001 року народжуваність в Україні знизилася майже вдвічі

У 2024 році рівень смертності практично втричі перевищив рівень народжуваності. За рік померло 495,1 тис. людей, тоді як з’явилося лише 176,1 тис. дітей.

Видання "Слово і справа" опублікувало інфографіку, що відображає динаміку демографічних змін у країні з моменту набуття Україною незалежності. У ній показано, як падала народжуваність та зростала смертність.

Так, з початку 90-х спостерігається стійке зниження народжуваності. У 1990 та 1991 роках народилося 657,2 тис. та 630,8 тис. дітей відповідно. У 2024 році цей показник упав до 176,1 тис. дітей (йдеться про підконтрольні Україні території). Тобто більш ніж на 70%.

Інфографіка. Слово та діло

У період із 1990 до 2001 року народжуваність в Україні знизилася майже вдвічі. У 2001 році народилося 376,5 тисяч дітей. Далі недовго був період зростання народжуваності:

2002 року в Україні народилося 390,7 тисячі дітей;

2003 року – 408,6 тисячі;

2004 року – 427,3 тисячі;

2005 року – 426,1 тисячі;

2006 року – 460,4 тисячі;

2007 року – 472,7 тисячі;

2008 року – 510,6 тисячі;

2009 року – 512,5 тисячі.

У 2010 році рівень народжуваності знову впав. У 2011 та 2012 роках народилося 502,6 тисячі та 520,7 тисячі дітей. Далі демографічна ситуація в Україні знову почала погіршуватися.

З 2014 року рівень народжуваності в Україні, не враховуючи окуповані Росією території, стабільно знижується. У тому ж році в Україні народилося 465,9 тисячі дітей, у 2020 році – лише 299,1 тисячі, у 2021 році – 273,8 тисячі.

За час повномасштабної війни дані про народжуваність не враховують Крим та чотири області: 2022 рік – 206 тисяч дітей, 2023 рік – 187,4 тисячі, 2024 – 176,7 тисячі.

Смертність

У період з 1993 до 2009 року був найвищий рівень смертності в Україні. Щороку помирало понад 700 тисяч людей. Рівень смертності вже тоді перевищував рівень народжуваності.

Потім із 2010 року рівень смертності почав знижуватися. Наприклад, протягом 2017 року померло 574,1 тисячі осіб, у 2018 році – 587,7 тисячі, у 2019 році – 581,1 тисячі.

У період з 2020 по 2021 рр. сталося нове зростання смертності. Це сталося під час пандемії коронавірусу: померли 616,8 тисячі й 714,3 тисячі людей відповідно.

2022 року померли 541,7 тисячі українців, 2023 року – 496,2 тисячі, 2024 року – 495,1 тисячі. Цифри не включають дані з окупованих територій

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2014 році Україна опинилася на першому місці за смертністю у світі.