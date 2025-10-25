Коли настане мир: демограф дала несподіваний прогноз, хто залишиться в Україні після перемоги

Нової хвилі жіночої міграції з України після закінчення війни не буде, вважає Елла Лібанова

Коли в Україні наступить мир та відкриються кордони, масової міграції з країни не відбудеться. Виїдуть, у більшості своїй, лише чоловіки.

Жінки, які наразі живуть в Україні, після війни, скоріше за все, залишаться тут. Про це в програмі "Орестократія" зауважила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова.

Ті жінки, які бажали виїхати з країни, де ведуться бойові дії, вже поїхали раніше. А зараз вони навряд чи зрушать з місця, оскільки за кордоном умови для біженців погіршуються й допомога, яку українки отримували у 2022 році, або зменшилася, або її взагалі припинили видавати, зазначила вона.

А от чоловіки, наголосила експертка, можуть поїхати з України, якщо дружина вже соціалізувалася у новій країні, знайшла там роботу та прийнятне житло, діти прилаштовані у садочок чи школу, у неї там з'явилися друзі. Чоловіки, яких тут нічого не тримає, скажімо, у них немає житла, можуть поїхати, припустила Елла Лібанова.

