Тариф на воду може зрости до 73 грн в одному з міст України: що відомо

Востаннє ціни змінювали 5 років назад

В одному з міст України хочуть підвищити тарифи на воду майже втричі. Замість 28 грн за один куб люди платитимуть 73 грн.

Про це повідомив представник Громадянського Руху "Свідомі" Андрій Лучик у Facebook. Зазначається, що значно підвищити тарифи хочуть у Луцьку.

"КП "Луцькводоканал" має намір змінити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення", — йдеться у повідомленні.

Для населення тариф на воду може зрости таким чином:

водопостачання – з 12,20 грн до 32,63 грн за куб (+20,42 грн);

водовідведення – з 16,21 грн до 40,62 грн за куб (+24,41 грн).

Тобто сумарно тариф може зрости з 28,42 грн до 73,25 грн за кубометр.

Однією з причин можливого здорожчання називаються невідповідність до цін на електропостачання, реагенти та обслуговування. Адже востаннє вартість на водопостачання у Луцьку змінювали у 2021 році. Станом на 2026 рік у водоканалі її вважають неактуальною.

Зауважимо, що офіційно зміну тарифу у Луцьку не підтверджували.

Нагадаємо, у березні-квітні 2026 року в Україні зросли окремі тарифи на комуналку. Однак без змін залишились електропостачання, газ, водопостачання в деяких містах.

