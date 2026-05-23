Тариф на воду може зрости до 73 грн в одному з міст України: що відомо
Востаннє ціни змінювали 5 років назад
В одному з міст України хочуть підвищити тарифи на воду майже втричі. Замість 28 грн за один куб люди платитимуть 73 грн.
Про це повідомив представник Громадянського Руху "Свідомі" Андрій Лучик у Facebook. Зазначається, що значно підвищити тарифи хочуть у Луцьку.
"КП "Луцькводоканал" має намір змінити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення", — йдеться у повідомленні.
Для населення тариф на воду може зрости таким чином:
- водопостачання – з 12,20 грн до 32,63 грн за куб (+20,42 грн);
- водовідведення – з 16,21 грн до 40,62 грн за куб (+24,41 грн).
Тобто сумарно тариф може зрости з 28,42 грн до 73,25 грн за кубометр.
Однією з причин можливого здорожчання називаються невідповідність до цін на електропостачання, реагенти та обслуговування. Адже востаннє вартість на водопостачання у Луцьку змінювали у 2021 році. Станом на 2026 рік у водоканалі її вважають неактуальною.
Зауважимо, що офіційно зміну тарифу у Луцьку не підтверджували.
