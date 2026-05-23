Той самий міст з "Гаррі Поттера". Де в Україні можна побачити унікальну споруду (фото)

Цьому віадуку понад 130 років

В Україні є чимало унікальних та цікавих міст, які можна назвати копіями популярних світових пам'яток. До прикладу, віадук на Тернопільщині сильно схожий на міст Гленфіннан у Шотландії.

"Телеграф" покаже, як він виглядає та розповість його історію. До слова, часто цей віадук нагадує українцям популярний міст з серії про Гаррі Поттера, яким їхав Гогвартс-Експрес.

Збудували Плебанівський віадук ще за часів Австро-Угорщини у 1896 році. Знаходиться він у селі Плебанівка Теребовлянського району Тернопільської області. Сьогодні віадук й досі працює.

Плебанівський віадук. Фото: відкриті джерела

Його конструкція складається з дев'яти масивних кам'яних арок, які височать над глибоким яром. Міст спроєктували австрійські та італійські інженери. Вони обрали саме аркову форму, адже вона дозволяє правильно та оптимально розділити навантаження, враховуючи особливості рельєфу тощо.

Понад 130 років назад віадук будувати як частину залізничної інфраструктури, а не гарну пам'ятку. Тоді міст був важливою ланкою транспортної мережі, яка з'єднувала різні регіони Галичини.

Плебанівський віадук з висоти. Фото: відкриті джерела

Цікаво, що віадук було значно пошкоджено під час Першої світової війни. За часів Другої — міст бомбардувала німецька авіація, але бомби дивом не влучали. Тому наразі віадук немає значних ушкоджень та функціонує.

Віадук Гленфіннан знаходиться у Шотландії на лінії Вест-Гайленд. Його побудували у період липень 1897 — жовтень 1898. Цей міст має двадцять одну арку і був на час спорудження найбільшою бетонною безарматурною спорудою у світі. Довжина віадука — 380 м. Арки мають крок 15 метрів і максимальну висоту 30 м.

Віадук Гленфіннан та "Гогварст-Експрес". Фото: скриншот з відео

