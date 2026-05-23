Син боксера, який двічі побив Усика, нокаутував суперника (відео)

У першому бою вечора "Слава в Гізі" виступив син легенди єгипетського боксу

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбувається вечір професійного боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). У першому бою шоу на ринг вийшов Омар Хікаль, син місцевої легенди Мохамеда Хікаля, який двічі побив Усика в аматорах.

Єгипетський проспект Омар Хікаль (1-0, 1 КО) нокаутував Майкла Каляля з Танзанії (3-4-2, 1 КО).

У 3-му раунді Омар серією ударів пробив оборону суперника. Майкл упав, а рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши нокаут.

Зазначимо, у травні 2006 року на 21-му меморіалі Ахмета Комерта в Стамбулі (Туреччина) Усик у фіналі турніру поступився Хікалю-старшому — 11:26. У жовтні того ж року Олександр удруге програв Мохамеду. Цього разу на груповому етапі Кубка світу у Баку (Азербайджан) у матчевому протистоянні Україна – Африка. Підсумковий рахунок – 17:8 на користь єгиптянина. До речі, ці бої відбувалися у середній вазі.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.