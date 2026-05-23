Усик — Верхувен: "Нещадний" змусив гіганта стати на коліно (відео)

Чергова дострокова перемога на шоу "Слава у Гізі"

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбувається грандіозний вечір боксу професійного боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Глядачі стали свідками раннього нокауту у битві гігантів в андеркарді шоу.

Що потрібно знати

Таллі нокаутував Мамду

Боксери провели бій у 1-й важкій вазі (до 90,718 кг)

Усик і Верхувен розпочнуть поєдинок після опівночі

Американець Джамар Таллі (7-0, 5 КО) нокаутував Басема Мамду (10-3, 4 КО) з Єгипту у другому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

У середині другого раунду Джамар на прізвисько "Нещадний" викинув серію ударів. Мамду похитнувся і вирішив не продовжувати поєдинок, ставши на коліно. Рефері після відліку зафіксував перемогу американця нокаутом.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.