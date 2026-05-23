Усик — Верхувен: "Малюк" нокаутував суперника в першому раунді (відео)

Чергова дострокова перемога на шоу "Слава у Гізі"

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбувається грандіозне шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). В андеркарді вечора боксу глядачі стали свідками яскравого нокауту.

Султан Альмохаммед (4-0, 2 КО) на прізвисько "Малюк" нокаутував Деді Імпракса (2-5, 1 КО) з Індонезії у першому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на другій хвилині поєдинку Деді пропустив болісний удар по корпусу, від якого його скрутило від болю. Імпракс не зумів прийти до тями, поки йшов відлік, і рефері зафіксував нокаут.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.