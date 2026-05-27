Вірастюка знайшли серед водіїв BlaBlaCar: скільки коштує поїздка із нардепом (фото)

Користувачі мережі кажуть, що стронгмен підвозить людей уже не перший рік

Український силач та народний депутат від партій "Слуга народу" Василь Вірастюк заробляє через додаток BlaBlaCar. Його пасажири високо оцінили поїздки.

Про подібну активність стронгмена стало відомо з соцмережі Threads, де користувачка _vikarudko поділилась скріншотом з застосунку. У коментарях деякі пасажири поділились враженнями про мандрівки з відомим українцем.

Допис vikarudko / Скриншот

Зауважимо, попутники оцінили Вірастюка максимально 5 з 5 зірочок. Ціни в нього вельми доступні, а маршрут — "Дубно-Тернопіль". Зауважимо, синя позначка означає "верифікований профіль".

Василь Вірастюк та інші водії в застосунку/ Скриншот vikarudko

У коментарях користувачка oliaparasina повідомила, що це дуже гарний водій, який допоміг дістатися Рівного зі Львова. "Поїздка пройшла класно", — каже дівчина, проте зазначає, що фото зроблене в 2019 році.

Скриншот коментарів про Василя Вірастюка в BlaBlaCar

Інші пасажири стронгмена також поділились враженнями, кажуть — підвозить людей вже не перший рік. Зауважують — йому точно не страшно брати пасажирів.

Скриншот коментарів про Василя Вірастюка в BlaBlaCar

Застосунок BlaBlaCar — це найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників. Це дозволяє економити кошти на бензині.

Що відомо про Василя Вірастюка

Василь Вірастюк має звання заслуженого майстра спорту України. Він неодноразово ставав переможцем змагань "Найсильніша людина України" — титул брав у 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 та 2007 роках. У 2004 році він також отримав звання "Найсильніша людина світу". З 15 червня 2021 є нардепом. У Василя Вірастюка було три шлюби, він багатодітний батько.

Раніше "Телеграф" розповідав про старшого брата — Романа Вірастюка. Він також був спортсменом та через проблеми зі здоров'ям помер в 2019 році.