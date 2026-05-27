Море під забороною, але риби в Одесі вистачає. Якими цінами дивує Привоз (фото)

Ціни на більшість позицій чималенькі, але є секрети, як купити дешевше

З початку повномасштабної війни діє заборона на вихід у море для риболовлі. Попри це головний базар Одеси пропонує місцеві рибні делікатеси на будь-який смак.

Про те, якою рибою та морепродуктами торгують на Привозі та звідки їх беруть, розповідає Texty.org.ua. Зазначається, що весь місцевий товар виловлений або в лиманах і гирлах річок, або нелегально. Місцеві, що професійно займаються риболовлею, можуть домовлятися про вихід у море з органами контролю.

Морської риби повно, попри заборону на вихід у море

Свіжий дунайський оселедець пропонують по 600 грн за кілограм, одна рибка виходить на 120–200 грн. Ближче до завершення торгового дня можна придбати барабульку за 350 грн за кілограм, якщо забрати у продавця всі залишки. Звичайна ціна цієї рибки — 500 грн.

Барабулька (рожева), камбала і порізаний на стейки калкан. Фото: Texty.org.ua

Також наприкінці торгового дня дешевше продають і камбалу — по 500 гривень за кіло. Зранку за неї просять 700.

Ну і куди ж без чорноморської тюльки. Зараз, у сезон вилову цієї рибки на Привозі її продають за дуже доступною ціною — 120–200 грн за кілограм залежно від свіжості та розмірів.

Оселедець дунайка. Фото: Texty.org.ua

Є й більш екзотичний товар, наприклад скати. Ціна такої риби — 400–500 грн за кіло. Також є великі осетри, вартість чималенька — 1000 гривень за кілограм. Ймовірно, вони потрапляють на Привоз з рибних господарств.

Готова риба та рибні делікатеси

Проте значно більше, ніж свіжої, на Привозі вже готової риби на будь-який смак та гаманець. Тут і сушена, і в’ялена, і маринована, і копчена. Також є улюблений "сувенір" туристів — тортик з кількох шарів різної риби та креветок.

Тортик із креветками. Фото: Texty.org.ua

Що має найбільший попит у туристів

Вважається, що не можна побувати в Одесі та повернутися без риби. Найпопулярнішими "сувенірами" з приморського міста є в’ялені лящі, рулети з різних видів риби та креветок, сушені бички. Ціни кусаються — наприклад, за кілограм бичків просять 1000-1500 гривень.

Рибні ряди на Привозі. Фото: Texty.org.ua

Місцеві морепродукти

На Привозі також пропонують місцеві чорноморські в’ялені або мариновані мідії (150 грн за 100 грамів) та рапани (250 грн за 100 грамів). Хоча вони вважаються не дуже вишуканою їжею через те, що їдять залишки морської органіки, попит на мідії та рапани стабільний.

Море забруднене мінами, нафтою та олією — чи безпечно їсти рибу

Наше море після підриву росіянами Каховської дамби прийняло велику масу забрудненої прісної води. Це призвело до загибелі мідій, рапанів, креветок, які є основним кормом хижих риб. Однак сильні осінні шторми очистили море. Також вже не становить небезпеки олія, яка витікала з великих місткостей після російських ударів по портах Великої Одеси, каже експерт із питань морської екології, голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

"Нашу рибу можна їсти. Особливо ті види, які постійно мігрують, як-от дунайка. Сам до минулого літа не збирав мідії майже два роки, а в 2025-му пірнав, досліджував колонії, як повернулося життя. І після того також іноді полюю за мідіями", — розповів він.

