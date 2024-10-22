Змінилася лише борода: як у молодості виглядав найсильніший чоловік у світі Василь Вірастюк

Стронгмен завжди був кремезним, навіть народився з вагою у 5 кілограм

Василь Вірастюк — відомий в Україні та світі стронгмен, у 2004 році він отримав звання найсильнішої людини у світі, а до того шість разів отримував титул найсильнішої людини України. Нині він народний депутат від президентської партії і навіть встиг оскандалитися у політиці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Василь Вірастюк виглядав у молодості ще до того, як прийшов у політику.

Василь Вірастюк — змінилася лише його борода

Василь Вірастюк народився в Івано-Франківську 22 квітня 1974 року, зараз йому 50 років. Спорт був у житті силача з самого дитинства. Спочатку він закінчив Технікум фізичної культури, потім служив у армії. У 1994-2000 роках працював тренером з легкої атлетики у спортивному товаристві "Україна". Василь Вірастюк – заслужений майстер спорту України.

Пік його спортивної кар’єри припав на початок 2000-х. Спочатку він займався легкою атлетикою, проте незабаром закинув це і опанував новий для себе вид спорту — силовий екстрим. Вірастюк шість разів брав участь у престижному турнірі Arnold Strongman Classic, де тричі посідав друге місце. У період з 2000 по 2007 рік Василь Вірастюк кожного року завойовував титул найсильнішої людини України, а в 2004 році навіть отримав звання найсильнішої людини у світі.

У 2008 році виступав як стронгмен востаннє. Через накопичені травми Василь був змушений закінчити професійну спортивну кар’єру. Наразі він народний депутат України від партії "Слуга народу", його обрали до парламенту у 2019 році.

Варто зазначити, що зовнішність Василя Вірастюка практично не змінилася. Він увесь час був кремезної статури. Якось Василь навіть жартував, що з дитинства був богатирем — навіть народився з вагою близько 5 кілограмів. При цьому він з молодості носить коротку стрижку, яка тепер трансформувалася на лисину. А також носить бороду, яка з віком посивіла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці бурхливо відреагували на одкровення Василя Вірастюка про зраду дружини. Депутата назвали повним розчаруванням.