"Получается, Россия должна вернуть ядерку Украине": дипломаты Путина попались на лжи
В документе есть один важный нюанс
Российское посольство в Венгрии обвинило Украину в невыполнении обязательств по Будапештскому меморандуму, хотя на самом деле это именно Кремль не сдержал обещания. "Телеграф" разобрался, о чем же речь шла в документе.
В посте на странице посольства в Facebook отмечено, что Украина якобы нарушила требование "противодействовать росту брутального национализма и шовинизма", в то время как Россия якобы придерживалась своих обязательств. При этом также уточняется, что документ вообще "не является международным договором" и в соответствии с международным правом "не создает" никаких дополнительных юридических обязательств.
В комментариях уже отметили абсурдность этого заявления и подчеркнули, что посольству России не мешало бы либо помолчать, либо прочесть текст меморандума. Люди писали:
- Никаких упоминаний о национализме и шовинизме в меморандуме нет. Публикация – откровенная ложь.
- Если, по вашим словам, меморандум разорван — стороны должны быть возвращены в положение, в котором были до заключения меморандума. Россия обязана вернуть все ядерное оружие, ракеты х101 и т.д., которые получила по договору или эквивалент в размере 30 триллионов долларов.
- Если меморандум не документ, верните ядерку Украине.
- Как и любая интерпретация, любого документа Россией, чепуха собачья.
Что действительно написано в Будапештском меморандуме
Будапештский меморандум (полное название – Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) – это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, Великобритании и России. Согласно документу Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала — третьего в мире на то время.
В результате государства-гаранты (США, Великобритания и Россия) взяли на себя такие обязательства перед Украиной:
- уважать независимость, суверенитет и границы Украины.
- воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины.
- никогда не применять ни одно свое оружие против Украины (за исключением случаев самообороны или согласно Уставу ООН).
- воздерживаться от экономического давления с целью подчинения своим интересам осуществления Украиной ее прав.
- оказывать помощь Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
При этом по Будапештскому меморандуму Украина взяла на себя только одно главное обязательство — полностью ликвидировать или передать весь свой ядерный арсенал и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как не владеющее ядерным оружием государство.
Самый болезненный нюанс меморандума
Хотя меморандум и является международным документом, в нем нет никакого механизма невыполнения обязательств. Более того, не указаны никакие гарантии на случай нарушений.
Выходит, что документ фиксировал "условия", а не жесткие "гарантии безопасности". Следует отметить, что в Будапештском меморандуме нет ни слова ни о вступлении Украины в НАТО, ни о запрете на расширение Альянса. По сути, это был договор о добровольной сдаче Украиной ядерного оружия России.
