"Получается, Россия должна вернуть ядерку Украине": дипломаты Путина попались на лжи

В документе есть один важный нюанс

Российское посольство в Венгрии обвинило Украину в невыполнении обязательств по Будапештскому меморандуму, хотя на самом деле это именно Кремль не сдержал обещания. "Телеграф" разобрался, о чем же речь шла в документе.

В посте на странице посольства в Facebook отмечено, что Украина якобы нарушила требование "противодействовать росту брутального национализма и шовинизма", в то время как Россия якобы придерживалась своих обязательств. При этом также уточняется, что документ вообще "не является международным договором" и в соответствии с международным правом "не создает" никаких дополнительных юридических обязательств.

Пост российского посольства

В комментариях уже отметили абсурдность этого заявления и подчеркнули, что посольству России не мешало бы либо помолчать, либо прочесть текст меморандума. Люди писали:

Никаких упоминаний о национализме и шовинизме в меморандуме нет. Публикация – откровенная ложь.

Если, по вашим словам, меморандум разорван — стороны должны быть возвращены в положение, в котором были до заключения меморандума. Россия обязана вернуть все ядерное оружие, ракеты х101 и т.д., которые получила по договору или эквивалент в размере 30 триллионов долларов.

Если меморандум не документ, верните ядерку Украине.

Как и любая интерпретация, любого документа Россией, чепуха собачья.

Что действительно написано в Будапештском меморандуме

Будапештский меморандум (полное название – Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) – это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, Великобритании и России. Согласно документу Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала — третьего в мире на то время.

В результате государства-гаранты (США, Великобритания и Россия) взяли на себя такие обязательства перед Украиной:

уважать независимость, суверенитет и границы Украины.

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины.

никогда не применять ни одно свое оружие против Украины (за исключением случаев самообороны или согласно Уставу ООН).

воздерживаться от экономического давления с целью подчинения своим интересам осуществления Украиной ее прав.

оказывать помощь Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

Подписаные соглашения о ядерном разоружении Украины — президенты Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук

При этом по Будапештскому меморандуму Украина взяла на себя только одно главное обязательство — полностью ликвидировать или передать весь свой ядерный арсенал и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как не владеющее ядерным оружием государство.

Самый болезненный нюанс меморандума

Хотя меморандум и является международным документом, в нем нет никакого механизма невыполнения обязательств. Более того, не указаны никакие гарантии на случай нарушений.

Будапештский меморандум

Выходит, что документ фиксировал "условия", а не жесткие "гарантии безопасности". Следует отметить, что в Будапештском меморандуме нет ни слова ни о вступлении Украины в НАТО, ни о запрете на расширение Альянса. По сути, это был договор о добровольной сдаче Украиной ядерного оружия России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент России Владимир Путин просмотрел цели и сроки войны.