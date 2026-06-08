Росіяни не дають спокою популярному курорту. Чи можна там відпочивати

Місце всього в 100 км від окупованого Криму

Протягом понеділка, 8 червня, росіяни кілька разів обстріляли Затоку на Одещині. Вибухи на цьому курорті туристи та місцеві чують майже щодня.

Як повідомляють місцеві канали. Затоку атакували не тільки КАБами, також фіксувалась загроза удару дронами.

"Кружляють (дрони — ред.) в морі навпроти Затоки", — пишуть пабліки.

Зауважимо, що в Затоці досить часто лунають вибухи. Росіяни вже не перший рік намагаються повністю відрізати українську Бессарабію (південно-західну частину Одещини) від решти території України, знищивши міст у Затоці. Адже його пошкодження паралізує пряме залізничне та автомобільне сполучення. Окрім того, під удари потрапляють й інші об'єкти інфраструктури та бази відпочинку.

Що відомо про останні обстріли Затоки

У ніч на 5 червня під час масованої атаки на Одещину ударні дрони заходили з акваторії Чорного моря та прямували курсом безпосередньо через Затоку та Кароліно-Бугаз. У Білгород-Дністровському районі було влучання дрона у приватний житловий будинок та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Поранення отримав мирний житель

Також у березні 2026 внаслідок атаки спалахнула пожежа на території недіючої бази відпочинку в Затоці. Обійшлося без жертв.

Чи можна відпочивати в Затоці та які там ціни

Фактично курортний відпочинок у Затоці дозволено, але він має суворі обмеження. Так, офіційно заборонено купатися в морі через мінну небезпеку та близькість до зони бойових дій — понад 100 км до тимчасово окупованого Криму та Херсонської області.

Відстань від Затоки до Херсонської області

Відстань від Затоки до Криму

Більшість баз відпочинку пропонують туристам власні басейни та штучні пляжі. До слова, перебувати на узбережжі Чорного моря в Затоці можна, якщо це не огорожена зона. Попри велику небезпеку та постійні обстріли, ціни на житло влітку тут чималі. До прикладу, за добу в готелі за двох треба викласти від 600 до 3300 грн. Ціна залежить від типу бази, відстані до моря тощо.

Ціни на відпочинок в Затоці

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає курорт в окупованому Урзуфі та які ціни на відпочинок.