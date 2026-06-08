Укр

Россияне не дают покоя популярному курорту. Можно ли там отдыхать

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Затока Новость обновлена 08 июня 2026, 17:30
Затока. Фото Коллаж "Телеграфа"

Место всего в 100 км от оккупированного Крыма

В понедельник, 8 июня, россияне несколько раз обстреляли Затоку в Одесской области. Взрывы на этом курорте туристы и местные жители слышат почти каждый день.

Как сообщают местные каналы. Затоку атаковали не только КАБами, также фиксировалась угроза удара дронами.

"Кружат (дроны — ред.) в море напротив Затоки", — пишут паблики.

Заметим, что в Затоке часто раздаются взрывы. Россияне уже не первый год пытаются полностью отрезать украинскую Бессарабию (юго-западную часть Одесщины) от остальной территории Украины, уничтожив мост в Затоке. Ведь его повреждение парализует прямое железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, под удары попадают другие объекты инфраструктуры и базы отдыха.

Что известно о последних обстрелах Затоки

В ночь на 5 июня во время массированной атаки на Одесчину ударные дроны заходили из акватории Черного моря и направлялись курсом непосредственно через Залив и Каролино-Бугаз. В Белгород-Днестровском районе было попадание дрона в частный жилой дом и поврежден объект критической инфраструктуры. Ранение получил мирный житель

Также в марте 2026 года в результате атаки вспыхнул пожар на территории неработающей базы отдыха в Затоке. Обошлось без жертв.

Можно ли отдыхать в Затоке и какие там цены

Фактически курортный отдых в Затоке разрешен, но он имеет строгие ограничения. Так официально запрещено купаться в море из-за минной опасности и близости к зоне боевых действий — более 100 км до временно оккупированного Крыма и Херсонской области.

Расстояние от Затоки до Херсонской области
Расстояние от Затоки до Херсонской области
Расстояние от Затоки до Крыма
Расстояние от Затоки до Крыма

Большинство баз отдыха предлагают туристам собственные бассейны и искусственные пляжи. К слову, находиться на побережье Черного моря в Заливе можно, если это не огороженная зона. Несмотря на большую опасность и постоянные обстрелы, цены на жилье летом здесь немалые. К примеру, в сутки в отеле за двоих нужно выложить от 600 до 3300 грн. Цена зависит от типа базы, расстояния до моря.

Цены на отдых в Затоке
Цены на отдых в Затоке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит курорт в оккупированном Урзуфе и какие цены на отдых.

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#Затока #Одеська область