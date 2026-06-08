Россияне не дают покоя популярному курорту. Можно ли там отдыхать

Место всего в 100 км от оккупированного Крыма

В понедельник, 8 июня, россияне несколько раз обстреляли Затоку в Одесской области. Взрывы на этом курорте туристы и местные жители слышат почти каждый день.

Как сообщают местные каналы. Затоку атаковали не только КАБами, также фиксировалась угроза удара дронами.

"Кружат (дроны — ред.) в море напротив Затоки", — пишут паблики.

Заметим, что в Затоке часто раздаются взрывы. Россияне уже не первый год пытаются полностью отрезать украинскую Бессарабию (юго-западную часть Одесщины) от остальной территории Украины, уничтожив мост в Затоке. Ведь его повреждение парализует прямое железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, под удары попадают другие объекты инфраструктуры и базы отдыха.

Что известно о последних обстрелах Затоки

В ночь на 5 июня во время массированной атаки на Одесчину ударные дроны заходили из акватории Черного моря и направлялись курсом непосредственно через Залив и Каролино-Бугаз. В Белгород-Днестровском районе было попадание дрона в частный жилой дом и поврежден объект критической инфраструктуры. Ранение получил мирный житель

Также в марте 2026 года в результате атаки вспыхнул пожар на территории неработающей базы отдыха в Затоке. Обошлось без жертв.

Можно ли отдыхать в Затоке и какие там цены

Фактически курортный отдых в Затоке разрешен, но он имеет строгие ограничения. Так официально запрещено купаться в море из-за минной опасности и близости к зоне боевых действий — более 100 км до временно оккупированного Крыма и Херсонской области.

Расстояние от Затоки до Херсонской области

Расстояние от Затоки до Крыма

Большинство баз отдыха предлагают туристам собственные бассейны и искусственные пляжи. К слову, находиться на побережье Черного моря в Заливе можно, если это не огороженная зона. Несмотря на большую опасность и постоянные обстрелы, цены на жилье летом здесь немалые. К примеру, в сутки в отеле за двоих нужно выложить от 600 до 3300 грн. Цена зависит от типа базы, расстояния до моря.

Цены на отдых в Затоке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит курорт в оккупированном Урзуфе и какие цены на отдых.