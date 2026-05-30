Захмарні ціни на брудні та безлюдні пляжі. Як зараз виглядає популярний курорт в окупації (відео)

Тетяна Крутякова
Урзуф Новина оновлена 30 травня 2026, 17:21
Урзуф. Фото Колаж "Телеграфу"

Тут колись була дача Януковича

За роки окупації популярний курорт Азовського моря Урзуф поступово перетворюється на руїни. Пляжі дедалі більше стають дикими та подекуди не придатними для відпочинку.

У мережі вже показали свіже відео з тимчасово окупованого селища. Зауважимо, що під контроль росіян Урзуф перейшов навесні 2022.

З того часу тут не було не те, що нормального курортного сезону влітку, а навіть натяку на нього. Туристи, яких раніше були тисячі, не приїздять, а місцеві не часто ходять на пляжі. Як видно на фото, за теплої та сонячної погоди узбережжя Азовського моря практично пусте.

Окрім того, в очі впадає й стан цього пляжу, адже видно, що його не прибирали та не доглядали тривалий час. Втім, це не заважає місцевим намагатись продати "лакшері відпочинок".

До прикладу, в одній з місцевих баз відпочинку ціна однієї доби оренди житла стартує від 2,5 тисяч рублів. Тобто понад 1800 грн. При цьому будинок розташований не на червоній лінії моря, а за 10-15 хв від нього.

Ціни на відпочинок в Урзуфі у 2026
Номери в Урзуфі
Урзуф до окупації
Для довідки

Урзуф — це село в Україні, розташоване на північному узбережжі Азовського моря в Донецькій області. До повномасштабного вторгнення воно було відомим кліматичним курортом, який приваблював піщаними пляжами та сімейним відпочинком.

Урзуф до окупаціїї
На території Урзуфа знаходилася особиста дача президента-втікача Віктора Януковича. У травні 2014 року її зайняли російські найманці "ДНР" і перетворили на перевалочну базу, але в тому ж місяці, 26 травня бійці добровольчого батальйону "Азов" ліквідували їх. Після цього дача стала базою "Азову".

База Азову в Урзуфі
