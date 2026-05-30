Захмарні ціни на брудні та безлюдні пляжі. Як зараз виглядає популярний курорт в окупації (відео)
Тут колись була дача Януковича
За роки окупації популярний курорт Азовського моря Урзуф поступово перетворюється на руїни. Пляжі дедалі більше стають дикими та подекуди не придатними для відпочинку.
У мережі вже показали свіже відео з тимчасово окупованого селища. Зауважимо, що під контроль росіян Урзуф перейшов навесні 2022.
З того часу тут не було не те, що нормального курортного сезону влітку, а навіть натяку на нього. Туристи, яких раніше були тисячі, не приїздять, а місцеві не часто ходять на пляжі. Як видно на фото, за теплої та сонячної погоди узбережжя Азовського моря практично пусте.
Окрім того, в очі впадає й стан цього пляжу, адже видно, що його не прибирали та не доглядали тривалий час. Втім, це не заважає місцевим намагатись продати "лакшері відпочинок".
До прикладу, в одній з місцевих баз відпочинку ціна однієї доби оренди житла стартує від 2,5 тисяч рублів. Тобто понад 1800 грн. При цьому будинок розташований не на червоній лінії моря, а за 10-15 хв від нього.
Для довідки
Урзуф — це село в Україні, розташоване на північному узбережжі Азовського моря в Донецькій області. До повномасштабного вторгнення воно було відомим кліматичним курортом, який приваблював піщаними пляжами та сімейним відпочинком.
На території Урзуфа знаходилася особиста дача президента-втікача Віктора Януковича. У травні 2014 року її зайняли російські найманці "ДНР" і перетворили на перевалочну базу, але в тому ж місяці, 26 травня бійці добровольчого батальйону "Азов" ліквідували їх. Після цього дача стала базою "Азову".
