Українська балістика скоро може ударити по Росії: які великі міста під прицілом (карта)

Льотні випробування нової ракети можуть стартувати вже найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна вже дуже близька до створення власних балістичних ракет. Як розповів "Телеграфу" авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап, вони матимуть дальність дії приблизно 850 кілометрів і зможуть уразити низку великих міст Росії, зокрема й Москву.

Ракета FP-9: дальність 850 кілометрів і випробування вже цього літа

За словами Криволапа, наразі на етапі льотних випробувань перебуває зенітна ракета FP-7. Водночас розробники вже працюють над значно потужнішою ракетою FP-9. Обидві ракети балістичні.

"Ця ракета ще не зайшла на льотні випробування, тому що на них зайшла тільки FP-7, яка літає на 200 кілометрів і зараз потрібно підтвердити цю дальність. FP-9 матиме заявлену дальність 850 кілометрів", — пояснив експерт.

Зауважимо, в цю дальність потрапить не тільки Кримський міст чи Москва. Чисельні промислові об'єкти та НПЗ, які іноді вже "знайомились" з українськими дронами. Зокрема це Туапсинський НПЗ, Ярославський НПЗ, Астраханський газопереробний завод, підприємства ОПК в Тулі, авіазаводи в Таганрозі тощо.

Окрім Москви в зоні ураження опиняться Бєлгород, Курськ, Воронеж, Брянськ, Ростов-на-Дону, Липецьк, Орел, Краснодар, Калуга, Рязань, Саратов, Пенза, Ярославль, Нижній Новгород. Зауважимо, точна відстань до об'єктів залежить від точки пуску.

Приблизна дальність ракети FP- 9/ Інфографіка "Телеграфу"

За його оцінками, льотні випробування можуть стартувати вже у червні-липні. Окрім дальності у 850 (855) км відомо, що швидкість може бути близько 2200 м/с, точність ураження цілі — 20 метрів, вага бойової частини — близько 800 кг.

Характеристики ракети FP- 9/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Українська балістика вже застосовувалася в бойових умовах

Тим часом очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україна вже використовує власну балістичну зброю дальністю 800–900 кілометрів. Коментуючи цю заяву, Криволап припустив, що мова може йти про ракети, які використовувалися під час випробувань у межах програми оперативно-тактичного комплексу "Сапсан".

"У мене є підозра, що йдеться саме про ракети, які були задіяні у випробуваннях програми "Сапсан". Раніше повідомлялося, що комплекс готовий на 80%. Якщо ці 80% стосувалися не лише виготовлення самого виробу, а й системної інтеграції, то решта 20% цілком могли припадати саме на випробування", — зазначив експерт.

Про успішне проходження випробувань ракетою "Сапсан" та готовність до серійного виробництва повідомлялось в 2025 році. Однак її заявлена дальність — до 500 км.

Що таке балістична ракета і чим вона відрізняється від крилатої

Головна відмінність між балістичною та крилатою ракетами полягає у способі польоту. Балістична ракета після запуску набирає велику висоту — для FP- 9 заявлена максимальна 70 км, та рухається по балістичній траєкторії — високій дузі, подібно до снаряда або каменя, який падає з великої висоти. Під час польоту вона здатна розвивати надзвичайно високу швидкість, що значно ускладнює її перехоплення системами протиповітряної оборони.

Натомість крилата ракета летить на відносно невеликій висоті над землею, використовуючи крила та власний двигун для підтримання польоту й маневрування. За принципом руху вона більше нагадує літак або великий безпілотник. Саме висока швидкість і складність перехоплення роблять балістичні ракети одним із найнебезпечніших видів сучасного озброєння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зенітна балістична ракета FP-7 пройшла перші випробування на початку червня. Саме ця українська балістика має стати основою нового комплексу протиповітряної оборони Freya, який Україна збирає разом з країнами Європи.