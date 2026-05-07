Ракета чи дрон? Український "Фламінго" має незвичну класифікацію

Українську розробку показали разом із мобільною пусковою установкою

Українська ракета FP-5 "Фламінго" на міжнародному ринку позиціонується, в тому числі як дрон. Цікавинку помітили на виставці озброєння SAHA Expo 2026 у Стамбулі, де представлений макет озброєння. Розробку показали разом із мобільною пусковою установкою-причепом, що має здешевити виробництво та запуск системи.

Що потрібно знати:

FP-5 "Фламінго" позиціонують як БПЛА та крилату ракету

Дальність польоту — до 3000 км

Класифікацію як дрона пов’язують із простішими обмеженнями для експорту та кодифікації

Як повідомляє Army Recognition, "у звітах компанії зазначається, що FP-5 Flamingo розроблений як сучасний наземний БПЛА та крилата ракета". В Україні, за даними Defense Express, така класифікація пов’язана з тим, що для безпілотних систем діють простіші регуляторні умови, ніж для ракет. Дрони легше кодифікувати та поставити на озброєння.

Демонстрація "Фламінго" на великій виставці у країні НАТО свідчить про намір української компанії вийти на міжнародний ринок. У такому випадку, на думку видання, подібну класифікацію можуть зберігати через міжнародні домовленості щодо експортних обмежень для ракет, зокрема по дальності. А вона у FP-5 "Фламінго" чимала — до 3000 км.

Що відомо про ракету FP-5 "Фламінго"

Окрім дальності, "Фламінго" має чимало цікавих характеристик. Максимальне бойове корисне навантаження — до 1150 кг. Діапазон висоти польоту — від 20 метрів до 10 кілометрів, летіти може протягом чотирьох годин з максимальною швидкістю до 950 км/год та крейсерською від 650 до 700 км/год. На підготовку до пуску потрібно закладати від 20 до 40 хвилин.

Ракета FP-5 "Фламінго"/ Інфографіка "Телеграфу"

На думку аналітиків, головна цінність FP-5 "Фламінго" саме в поєднанні ефективності та простоти. Для неї не потрібні літаки, кораблі чи інші дорогі платформи для пуску. "Її буксирована пускова установка зменшує навантаження на інфраструктуру, тоді як транспортування, замасковане під звичайну вантажівку, може ускладнити розвідку, націлювання та планування превентивного удару противника", — йдеться в аналізі Army Recognition.

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями ракети "Фламінго" застосовувались при ударі по Чебоксарах. Ціллю був завод, який робить електроніку для російських військових.