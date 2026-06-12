Коли Путін погодиться на переговори: Безсмертний розкрив головний страх Кремля

Тільки сила може бути аргументом, вважає дипломат

Глава Росії Володимир Путін не зацікавлений у конструктивних переговорах і продовжуватиме війну доти, доки не відчує особистої загрози. Адже нинішня система влади в країні існує завдяки війні та не зацікавлена в її припиненні.

Такою думкою в інтерв'ю "Телеграфу" поділився відомий дипломат та політик Роман Безсмертний.

Детальніше читайте в матеріалі: "Путін воюватиме до одного моменту, – Безсмертний про переговори, Абрамовича в Києві і лист Зеленського"

"Путін не піде на те, що багато хто називає конструктивним діалогом. Якщо ситуація складеться так, що лише переговори можуть його особисто врятувати, тоді він може піти на це", – сказав він.

Безсмертним впевнений, що до моменту, поки ніщо не загрожує життю російського диктатора, він буде продовжувати воювати, адже у нього немає іншого варіанту розвитку подій.

Роман Безсмертний

"Не дивлячись на те, що навіть в його оточенні є люди з різними поглядами. Однак суть цих різних поглядів полягає тільки в тому, як вести війну, а не в тому, вести чи не вести", – уточнив він.

За словами дипломата, наближені до очільника Кремля бачать, що Росія ледь-ледь здатна продовжувати війну, вони її підтримують. Це зміцнює їхню владу та мінімізує можливість протесту.

"Це нейтралізує майже 800 тисяч чоловіків, які знаходяться в умовах війни, бо невідомо, куди вони спрямують свої зусилля, якщо вони не будуть задіяні у війні", – зауважив політик.

Резюмуючи, він сказав, що саме тому Путін приречений на нескінченну війну. І тільки сила може бути аргументом, "який здатен розтрощити це дике творіння, яке собою являє Російська Федерація".

Водночас Україна постійно виступає за діалог. Зокрема 4 червня президент Володимир Зеленський написав Путіну відкритого листа, в якому закликав зустрітися на нейтральній території, щоб покласти край війні.

Також варто зазначити, що Європа наполягає на тому, щоб бути поруч з Україною та підтримувати її під час переговорного процесу. Партнери хочуть стежити за тим, щоб будь-які домовленості включали інтереси всього континенту. Так, 7 червня Україна разом із Францією, Німеччиною та Великою Британією опублікували спільну заяву, яка містила п’ять умов для досягнення миру.