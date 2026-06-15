"Мінімум 50% іноземців на штурмових позиціях": у Міноборони обіцяють новий підхід до рекрутингу
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У відомстві визнають проблему із достроковим розірванням контрактів іноземцями і шукають способи її вирішення
Міністерство оборони України планує змінити підхід до залучення іноземців до лав ЗСУ та активніше використовувати для цього приватні рекрутингові компанії. У відомстві навіть ставлять амбітну мету щодо частки іноземних бійців у штурмових підрозділах.
Про це "Телеграфу" повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.
За його словами, держава хоче створити умови, за яких бізнесу буде цікаво займатися рекрутингом іноземців.
"Наша мета – створити можливість, так само, як колись у 2022 році створювалися ринки з дронами, потім створювалися ринки з НРК, коли ми створювали умови для того, щоб бізнесу було цікаво цим займатися. Зараз ми йдемо по тому ж самому шляху", – сказав Банік.
Посадовець пояснив, що приватні компанії не просто шукатимуть людей за кордоном, а й проводитимуть первинний відбір кандидатів і преселекцію для подальшого проведення спецперевірки щодо їхніх зв'язків з терористичними угрупуваннями, росіянами і таке інше.
Також рекрутери повинні переконатися, що кандидати чітко усвідомлюють, на що погоджуються.
"Задача цих компаній – привести цих людей в Україну, щоб вони розуміли, що їдуть на війну, що їм доведеться бігати, стріляти, ризикувати життям і так далі", – наголосив заступник міністра.
За словами Баніка, нині різні бригади мають різні пріоритети щодо іноземців.
"Хтось хоче працювати з іспаномовними, хтось — з англомовними, хтось — з португаломовними. Ми від цього і відштовхуємося", — пояснив він.
Водночас у Міноборони визнають проблему дострокового розірвання контрактів іноземними добровольцями. Банік зазначив, що частина іноземців раніше не до кінця розуміла, у яких умовах доведеться служити.
"Багато іноземців, які перебували в Україні, не знали, що вони попадуть у якусь гарячу точку, не знали, що їх тут чекає. Це одна з причин, чому вони розривали контракт", — сказав він.
Саме тому відомство хоче змінити систему відбору та інформування кандидатів.
Також посадовець озвучив амбітний орієнтир для майбутнього комплектування підрозділів: "Наша мета — щоб на штурмових позиціях було як мінімум 50% іноземців".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого з іноземців можуть залучати до служби в ЗСУ.