"Мінімум 50% іноземців на штурмових позиціях": у Міноборони обіцяють новий підхід до рекрутингу

У відомстві визнають проблему із достроковим розірванням контрактів іноземцями і шукають способи її вирішення

Міністерство оборони України планує змінити підхід до залучення іноземців до лав ЗСУ та активніше використовувати для цього приватні рекрутингові компанії. У відомстві навіть ставлять амбітну мету щодо частки іноземних бійців у штурмових підрозділах.

Про це "Телеграфу" повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Мстислав Банік

За його словами, держава хоче створити умови, за яких бізнесу буде цікаво займатися рекрутингом іноземців.

"Наша мета – створити можливість, так само, як колись у 2022 році створювалися ринки з дронами, потім створювалися ринки з НРК, коли ми створювали умови для того, щоб бізнесу було цікаво цим займатися. Зараз ми йдемо по тому ж самому шляху", – сказав Банік.

Посадовець пояснив, що приватні компанії не просто шукатимуть людей за кордоном, а й проводитимуть первинний відбір кандидатів і преселекцію для подальшого проведення спецперевірки щодо їхніх зв'язків з терористичними угрупуваннями, росіянами і таке інше.

Також рекрутери повинні переконатися, що кандидати чітко усвідомлюють, на що погоджуються.

"Задача цих компаній – привести цих людей в Україну, щоб вони розуміли, що їдуть на війну, що їм доведеться бігати, стріляти, ризикувати життям і так далі", – наголосив заступник міністра.

За словами Баніка, нині різні бригади мають різні пріоритети щодо іноземців.

"Хтось хоче працювати з іспаномовними, хтось — з англомовними, хтось — з португаломовними. Ми від цього і відштовхуємося", — пояснив він.

Водночас у Міноборони визнають проблему дострокового розірвання контрактів іноземними добровольцями. Банік зазначив, що частина іноземців раніше не до кінця розуміла, у яких умовах доведеться служити.

"Багато іноземців, які перебували в Україні, не знали, що вони попадуть у якусь гарячу точку, не знали, що їх тут чекає. Це одна з причин, чому вони розривали контракт", — сказав він.

Саме тому відомство хоче змінити систему відбору та інформування кандидатів.

Також посадовець озвучив амбітний орієнтир для майбутнього комплектування підрозділів: "Наша мета — щоб на штурмових позиціях було як мінімум 50% іноземців".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого з іноземців можуть залучати до служби в ЗСУ.