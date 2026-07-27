У жодному разі не мийте ці 4 продукти і ось чому

Ці продукти ніколи не слід мити в раковині

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Безпека харчових продуктів важлива незалежно від того, що ви готуєте. Проте є поширена практика миття усіх продуктів під проточною водою, яка нібито покращує їх чистоту та змиває всі патогени.

Виявляється, що миття певних продуктів у раковині насправді не покращує гігієну, а робить тільки гірше. Про це пише Eatingwell.

Насправді, миттям продуктів ви можете поширити шкідливі бактерії на сусідні поверхні, робити їжу менш поживною або просто впливати на її якість після приготування. До того ж вам не доведеться наводити порядок на своїй кухні після такої обробки продуктів.

Сира птиця, морепродукти та інше м'ясо

Промивання сирої курки, індички, яловичини та свинини насправді не видаляє патогени з поверхні м’яса і може збільшити ризик харчового отруєння. Краплі води можуть поширювати шкідливі бактерії, такі як сальмонела та кампілобактер, на сусідні поверхні, посуд та інші продукти харчування. Те саме стосується морепродуктів. Оскільки миття морепродуктів неефективно видаляє такі патогени, як Vibrio spp . або Listeria monocytogenes , а бризки води можуть поширювати мікроорганізми на навколишні кухонні поверхні, посуд та готові до вживання продукти.

М'ясо, птиця, риба та морепродукти

Яйця

В сучасних супермаркетах продаються яйця, які на фабриках миють перед упаковкою для продажу. Тож немає потреби мити сирі яйця перед приготуванням. Це збільшує ризик розтріскування їхньої шкаралупи та зараження потенційними патогенами перед приготуванням.

Яйця

Гриби

Гриби краще не мити ретельно в раковині, оскільки вони просто втратять смак і текстуру. Адже гриби дуже пористі та можуть швидко поглинати воду. Швидко промийте свіжі гриби, а потім висушіть їх сухою тканиною або паперовим рушником.

Гриби

Рис

У багатьох культурах прийнято промивати рис перед приготуванням, щоб видалити зайвий крохмаль. Дехто промиває рис через потенційно високий рівень миш'яку, який може накопичуватися в зерні. Однак надмірне промивання рису може зменшити кількість мікроелементів, таких як вітаміни групи В та залізо та поживних речовин.

Різні види рису

Раніше "Телеграф" розповідав, що краще для консервації – оцет чи лимонна кислота. Кожен із варіантів має свої переваги.