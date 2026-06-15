"Минимум 50% иностранцев на штурмовых позициях": в Минобороны обещают новый подход к рекрутингу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В ведомстве признают проблему с досрочным расторжением контрактов иностранцами и ищут способы ее разрешения.
Министерство обороны Украины планирует изменить подход к привлечению иностранцев в ряды ВСУ и активнее использовать для этого частные рекрутинговые компании. В ведомстве даже ставят амбициозную цель по части иностранных бойцов в штурмовых подразделениях.
Об этом "Телеграфу" сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.
По его словам, государство хочет создать условия, при которых бизнесу будет интересно заниматься рекрутингом иностранцев.
"Наша цель – создать возможность, так же, как когда-то в 2022 году создавались рынки с дронами, затем создавались рынки с НРК, когда мы создавали условия для того, чтобы бизнесу было интересно этим заниматься. Сейчас мы идем по тому же пути", – сказал Баник.
Чиновник пояснил, что частные компании не просто будут искать людей за границей, но и проводить первичный отбор кандидатов и пресселекцию для дальнейшего проведения спецпроверки относительно их связей с террористическими группировками, россиянами и так далее.
Также рекрутеры должны убедиться, что кандидаты четко отдают себе отчет в том, на что соглашаются.
"Задача этих компаний – привести этих людей в Украину, чтобы они понимали, что едут на войну, что им придется бегать, стрелять, рисковать жизнью и так далее", – подчеркнул замминистра.
По словам Баника, сейчас разные бригады имеют разные приоритеты в отношении иностранцев.
"Кто-то хочет работать с испаноязычными, кто-то — с англоязычными, кто-то — с португаломы. Мы от этого и отталкиваемся", — пояснил он.
В то же время, в Минобороны признают проблему досрочного расторжения контрактов иностранными добровольцами. Баник отметил, что часть иностранцев раньше не до конца понимали, в каких условиях придется служить.
"Многие находившиеся в Украине иностранцы не знали, что они попадут в какую-то горячую точку, не знали, что их здесь ждет. Это одна из причин, почему они разрывали контракт", — сказал он.
Поэтому ведомство хочет изменить систему отбора и информирования кандидатов.
Также должностное лицо озвучило амбициозный ориентир для будущего комплектования подразделений: "Наша цель — чтобы на штурмовых позициях было как минимум 50% иностранцев".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из иностранцев могут привлекать к службе в ВСУ.