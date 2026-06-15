"Минимум 50% иностранцев на штурмовых позициях": в Минобороны обещают новый подход к рекрутингу

В ведомстве признают проблему с досрочным расторжением контрактов иностранцами и ищут способы ее разрешения.

Министерство обороны Украины планирует изменить подход к привлечению иностранцев в ряды ВСУ и активнее использовать для этого частные рекрутинговые компании. В ведомстве даже ставят амбициозную цель по части иностранных бойцов в штурмовых подразделениях.

Об этом "Телеграфу" сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

Мстислав Баник

По его словам, государство хочет создать условия, при которых бизнесу будет интересно заниматься рекрутингом иностранцев.

"Наша цель – создать возможность, так же, как когда-то в 2022 году создавались рынки с дронами, затем создавались рынки с НРК, когда мы создавали условия для того, чтобы бизнесу было интересно этим заниматься. Сейчас мы идем по тому же пути", – сказал Баник.

Чиновник пояснил, что частные компании не просто будут искать людей за границей, но и проводить первичный отбор кандидатов и пресселекцию для дальнейшего проведения спецпроверки относительно их связей с террористическими группировками, россиянами и так далее.

Также рекрутеры должны убедиться, что кандидаты четко отдают себе отчет в том, на что соглашаются.

"Задача этих компаний – привести этих людей в Украину, чтобы они понимали, что едут на войну, что им придется бегать, стрелять, рисковать жизнью и так далее", – подчеркнул замминистра.

По словам Баника, сейчас разные бригады имеют разные приоритеты в отношении иностранцев.

"Кто-то хочет работать с испаноязычными, кто-то — с англоязычными, кто-то — с португаломы. Мы от этого и отталкиваемся", — пояснил он.

В то же время, в Минобороны признают проблему досрочного расторжения контрактов иностранными добровольцами. Баник отметил, что часть иностранцев раньше не до конца понимали, в каких условиях придется служить.

"Многие находившиеся в Украине иностранцы не знали, что они попадут в какую-то горячую точку, не знали, что их здесь ждет. Это одна из причин, почему они разрывали контракт", — сказал он.

Поэтому ведомство хочет изменить систему отбора и информирования кандидатов.

Также должностное лицо озвучило амбициозный ориентир для будущего комплектования подразделений: "Наша цель — чтобы на штурмовых позициях было как минимум 50% иностранцев".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из иностранцев могут привлекать к службе в ВСУ.