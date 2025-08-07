Іноземці у ЗСУ. Експерт з рекрутингу назвала головну проблему їхнього залучення

Багато колишніх військових з інших країн готові застосувати свій досвід і допомагати Україні

Україна активно залучає іноземців до служби у ЗСУ. Однак якщо їхня основна мотивація — лише гроші, то їм нема різниці, на чиєму боці воювати. Тому потрібно грамотно працювати з цією аудиторією, щоб конкурувати за кандидатів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла представниця воєнного департаменту платформи рекрутингу Lobby X Тетяна Габедава. Вона назвала одну з головних проблем залучення бійців з інших країн

За її словами, серед іноземців можна виділити декілька категорій:

Ті, кого мотивує фінансова винагорода — зазвичай із бідніших країн, як-от деякі країни Латинської Америки чи Азії;

Представники держав, що постраждали від російської агресії (Грузія, Білорусь) — їхня мотивація більш ідеологічна, вони воюють і за власні інтереси;

Європейці та американці, які часто служили у своїх арміях і хочуть застосувати свій досвід, розвивати навички й допомагати Україні.

— Однією з головних проблем щодо залучення людей з інших країн є те, як фізично привезти таких людей в Україну? Наприклад, квиток із Колумбії може коштувати близько 2000 доларів, що для багатьох з цієї держави непосильно. Але у квітні Верховна Рада ухвалила постанову Кабміну №442, яка дозволяє новоствореним центрам рекрутингу іноземців і центрам родів та видів військ покривати ці витрати з бюджету Міноборони, — каже експертка з рекрутингу.

За її словами, іноземців активно залучають Міжнародний легіон ГУР, Третя штурмова бригада, "Азов" та інші підрозділи, де формуються іноземні батальйони. Хоча деякі командири інтегрують іноземців в українське середовище, тому що людей не вистачає.

— Деякі частини навіть шукають перекладачів (з іспанської, англійської) та іспаномовних військовослужбовців, щоб працювати з великою кількістю, наприклад, колумбійців. Українські підрозділи запускають таргетовану рекламу на іноземну аудиторію. Важливо й надалі розвивати цей напрям: кожні додаткові руки для армії сьогодні критично важливі, — підсумувала Тетяна Габедава.

