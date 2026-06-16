"Жах, що коїться в Москві!" Росіяни ниють через брак бензину і стоять в черзі (відео)

Росіяни масово скаржаться у соцмережах на дефіцит бензину

Паливна криза в Росії дісталася і Москви. Там уже ниють через довгі черги на заправках.

Але їм сподіватися на покращення ситуації після удару по НПЗ у столиці РФ не доводиться. У соцмережах публікуються кадри черг із авто. Водії скаржаться, що проблема дефіциту бензину безпосередньо торкнулася центрального регіону РФ.

Кілометрові пробки на трасах у Підмосков’ї

Величезні черги на заправках утворилися навіть на трасі М-11 Москва-Петербург.

Траса М-11 Москва — Санкт-Петербург

Водіям доводиться довго стояти у чергах за бензином. Місцями очікування сягає трьох годин.

Час очікування на АЗС сягає трьох годин.

Додаткову паніку спровокувало рішення великого російського паливного оператора "Татнафта" про введення жорстких обмежень на відпустку бензину та дизельного палива на всіх автозаправних комплексах по всій території РФ. Крім ліміту на обсяг палива діють обмеження щодо способу оплати — тепер приймаються лише готівка. Також дозволили випускати бензин та дизель нижчого екологічного класу, щоб уникнути дефіциту палива. Але, мабуть, це не допомагає.

Росіяни дивуються, що можуть купити трохи більше 20 л. на людину.

Раніше "Телеграф" вже повідомляв, як паливна криза в Росії та Криму набирає обертів. А росіянам запропонували заправлятися "Горішником".