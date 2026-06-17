Відома блогерка потрапила у скандал через небезпечні розваги зі своїм котом (відео)

Дівчина різко відповіла тим, хто переймається за котика

Українська блогерка Діана Калашнікова потрапила у скандал через свого кота. Українці вважають, що вона наражає його на небезпеку, дозволяючи йому лежати на кондиціонері з зовнішнього боку вікна на величезній висоті.

Відео зі своїм котом бенгальської породи, що лежить на кондиціонері, Калашнікова показала у мережі. Тваринка лежить на спинці, потягується та небезпечно рухається на вузенькому просторі.

Вусатий також сидить на відчиненому вікні, звідки він і вилазить на кондиціонер. На іншому відео кіт гуляє по підвіконню з зовнішнього боку вікна. Щоправда, на повідці.

Діана Калашнікова зі своїм котом. Фото: instagram/kalashnikova.di

Діана Калашнікова та її кіт. instagram/kalashnikova.di

Поверх дуже високий (в мережі пишуть, ніби 20-й) і падіння з такої висоти стало б смертельним для кота. Користувачі соцмережі Threads масово обурюються безвідповідальною, на їхній погляд, поведінкою Калашнікової.

"Власниця кота спокійно дозволяє йому гуляти по кондиціонеру на величезній висоті багатоповерхівки. Така безвідповідальність до безпеки власного улюбленця просто не вкладається в голові", — пишуть в мережі.

Вказано, що блогерка з котом живуть у Києві, у ЖК "Французький квартал". Люди вказують на небезпеку та намагаються привернути до ситуації увагу поліції та зоозахисників.

Одна з користувачок зазначає, що через аналогічну ситуацію нібито загинув кіт блогерки Юлі Верби. За даними авторки допису, також вільно гуляв на висоті 12 поверху, стрибнув звідти та загинув.

Як блогерка відповіла тим, хто непокоїться за її кота

Після резонансу, який викликали відео небезпечних прогулянок кота, Діана Калашнікова зробила допис у якому різко відповіла тим, хто переймається за її улюбленця. Вона почала його так: "мій кіт — моя відповідальність".

"Ваші домисли про моє життя та мої якості не мають нічого спільного з реальністю … Розумію вашу стурбованість за кота. Але я відповідально ставлюся до свого улюбленця і ніколи не залишаю його без нагляду в подібних ситуаціях. На відео може бути видно не всю картину, тому прошу не робити поспішних висновків", — написала блогерка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська опинилася в центрі гучного скандалу після того, як з гумором розповіла, як вона в дитинстві знущалася з котів. Це викликало справжню хвилю обурення.