Известная блогерша попала в скандал из-за опасных развлечений со своим котом (видео)

Девушка резко ответила тем, кто переживает за котика

Украинская блогерша Диана Калашникова попала в скандал из-за своего кота. Украинцы считают, что она подвергает его опасности, позволяя ему лежать на кондиционере с внешней стороны окна на огромной высоте.

Видео со своим котом бенгальской породы, лежащем на кондиционере, Калашникова показала в сети. Животное лежит на спинке, потягивается и опасно двигается на узком пространстве.

Усатый также сидит на открытом окне, откуда он и вылезает на кондиционер. На другом видео кот гуляет по подоконнику с наружной стороны окна. Правда, на поводке.

Диана Калашникова со своим котом. Фото: instagram/kalashnikova.di

Диана Калашникова и его кот. instagram/kalashnikova.di

Этаж очень высокий (в сети пишут, будто 20-й) и падение с такой высоты стало бы смертельным для кота. Пользователи соцсети Threads массово возмущаются безответственным, на их взгляд, поведением Калашниковой.

"Владелица кота спокойно позволяет ему гулять по кондиционеру на огромной высоте многоэтажки. Такая безответственность к безопасности собственного любимца просто не укладывается в голове", — пишут в сети.

Указано, что блогерша с котом живут в Киеве, в ЖК "Французский квартал". Люди указывают на опасность и пытаются привлечь к ситуации внимание полиции и зоозащитников.

Одна из пользователей отмечает, что из-за аналогичной ситуации якобы погиб кот блогера Юли Вербы. По данным автора сообщения, он так же свободно гулял на высоте 12 этажа, прыгнул оттуда и погиб.

Как блогерша ответила тем, кто беспокоится за ее кота

После резонанса, который вызвало видео опасных прогулок кота, Диана Калашникова сделала сообщение, резко ответив тем, кто заботится о ее любимце. Она начала его так: "мой кот — моя ответственность".

"Ваши домыслы о моей жизни и моих качествах не имеют ничего общего с реальностью… Понимаю вашу обеспокоенность за кота. Но я ответственно отношусь к своему любимцу и никогда не оставляю его без присмотра в подобных ситуациях. На видео может быть видна не вся картина, поэтому прошу не делать поспешных выводов", — написала блогерша.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала после того, как с юмором рассказала, как она в детстве издевалась над котами. Это вызвало настоящую волну негодования.