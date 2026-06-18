Від держзакупівель до фіктивних фірм: хто засвітився у великій схемі відмивання грошей в Україні

СБУ разом із Нацполом викрили масштабну схему

У Києві та Дніпрі розкрито великий конвертаційний центр, який використовувався для відмивання грошей через десятки фіктивних компаній, які були оформлені на підставних осіб.

Детально про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Розкрито масштабну схему відмивання: вигравали тендери на мільярди і відправляли компаніям, які належать засудженим".

За даними розслідування, через схему проходили кошти як приватного бізнесу, так і держпідприємств та переможців тендерів на мільярди гривень. Серед низки компаній, які формували інфраструктуру конвертаційного центру, слід виділити дві — "Будмат Трейдинг" і "Варда Груп".

Як працювала схема відмивання грошей? Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

Дві згадані фірми оформлені на Катерину Шматько із Годинного Яру Донецької області. І саме на їхні рахунки переводили кошти від реального бізнесу – у тому числі "ТФМ-Схід" та "Спец-Ком-Сервіс". Перша минулого року виграла держтендер на 709,5 млн грн (!), власником якої є колишній головний інспектор будівельного нагляду Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАГ) Дмитро Новгородський.

Дмитро Новгородський

Слідство вважає, що у договорах могли бути завищені ціни: вартість ґрунту та транспортування перевищувала ринкову у кілька разів, а частина операцій могла бути фіктивною. Перевіряється також можлива участь посадових осіб КП "Київбудреконструкція".

Несподівана активність ТОВ "ТФМ-Схід". Скріншот YouControl

Приміром, у "ТФМ-Схід" одна тонна кар’єрного грунту коштує 310 грн, тоді як ринкова вартість складає всього від 20 до 50 грн. У документах зазначено, що ТОВшка купувала ґрунт на кар’єрах Фастівського та Васильківського районів. Проте перевірка показала, що насправді ґрунт там не закуповували.

Слідчі Нацполу встановили одного із реальних бенефіціарів можливого завищення цін. Йдеться про Кизіменка Олега Олександровича — колишнього чиновника Донецької ОДА та Севастополя. Після анексії Криму Росією він продовжив працювати вже в окупаційній владі.

Кому належить земля? Скріншот витягу з ГЗК

Раніше його компанії вже потрапляли у подібні скандали.

Що Луценко писав про Кизіменка. Скріншот посту на Facebook

Діяльність ТОВ "ТФМ-Схід" виглядає як мінімум підозріло і без урахування його операцій із ймовірними учасниками конвертаційного центру. За даними Youcontrol, 2024-го "ТФМ-Схід" взагалі не отримало доходу, а 2023-го — заробило всього 174 тис. грн за весь рік. Як така фірма виграла тендери на 709,5 млн грн від КП, загадка.

Зовсім інша ситуація з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" , яке також, за версією слідства, користувалося послугами конвертаційного центру. 2025 року компанія виграла тендер на 2,6 млрд грн, а 2026-го — ще на 1,8 млрд грн. "Спец-Ком-Сервіс" входить до групи "Полікар", яка належить Сергію Калюшу та Михайлу Городових.

Проблем із грошима "Спец-Ком-Сервіс" не має. І це можна зрозуміти, переглянувши марки автомобілів, куплених для потреб фірми. Серед них, зокрема, BMW 7 Series 740 2025 (коштує близько 150 тисяч доларів), Lexus RX 350 2025 (94 тисяч доларів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто отримав мільярди за продукти для військових.