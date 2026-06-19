Едва удержала в руках: украинка показала фото с гигантской рыбой

Речной монстр весит не меньше 15 кг

Украинка с внешностью фотомодели похвасталась фантастическим уловом. На крючок попалась рыбина весом не менее 15 кг.

Фотосессию с толстолобом-великаном она показала в Threads.

"Когда улов больше, чем ожидания. Едва удержала этого красавца!", – написала девушка.

Девушка поймала огромного толстолобика

Украинка похвасталась невероятным уловом

Красотка едва смогла удержать свою добычу

К сожалению, рыбачка не сообщила больше никаких деталей: ни места рыбалки, ни размера и веса рыбы. Также неизвестна судьба водяного жителя, ведь не мало людей ловят рыбу из спортивного интереса. А после съемки отпускают ее в водоем.

Мы спросили у нейросети, сколько может весить улов удачливой рыбачки. ИИ отметил, что толстолобик — рыба высокотелая, плотная и тяжелая.

"Опираясь на пропорции тела девушки и габариты рыбы (ее длина визуально составляет около 90–100 см), можно сделать следующий расчет: экземпляр такой длины и упитанности весит примерно от 15 до 22 килограммов", – ответил он.

Также искусственный разум обратил внимание на то, как девушка удерживает трофей. Поскольку держать такую массу на вытянутых руках было бы нереально, ей приходится прижимать рыбу к корпусу и частично упирать в бедра.

По мнению нейросети, эта особь не может весить меньше 15 кг, но и до "монстров" за 30 кг она немного не дотягивает по объему брюха.

Ранее рыбак смог перехитрить и выудить на реке Днепр голавля. Этот речной хищник славится своей хитростью и изрядной силой.