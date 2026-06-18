Краще оминути: величезну отруйну змію помітили в одному з міст (фото)

Жителів Кривого Рогу закликали до пильності через несподівану зустріч із небезпечною рептилією

На території Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату (НКГЗК) у Кривому Розі була помічена отруйна степова гадюка, яка офіційно занесена до Червоної книги України. Місцевих мешканців просять бути вкрай обережними, оскільки через потепління ці плазуни активізувалися на кам’янистих ділянках та відвалах.

Інформація про появу рідкісної змії з’явилася у Threads. За словами автора, до цієї "милахи" краще не підходити.

Наскільки отруйна степова гадюка?

Її отрута вважається менш токсичною, ніж у звичайної лісової гадюки, і для дорослої людини її укус, як правило, не є смертельним. Однак він викликає вкрай неприємні наслідки: сильний біль, набряк кінцівки, що швидко наростає, нудоту, слабкість і стрибки тиску. Особливу небезпеку укус є для алергіків, дітей і людей з ослабленим імунітетом.

Як відрізнити степову гадюку від вужа:

Знамениті "вушка": У звичайного вужа з боків голови завжди є яскраві жовті, оранжеві або білі плями. У гадюки голова однотонна, жодних кольорових міток на ній немає.

У звичайного вужа з боків голови завжди є яскраві жовті, оранжеві або білі плями. У гадюки голова однотонна, жодних кольорових міток на ній немає. Форма зіниці: У вужа зіниці круглі, як у людини. У гадюки зіниця вертикальна і вузька, що нагадує котяче око.

У вужа зіниці круглі, як у людини. У гадюки зіниця вертикальна і вузька, що нагадує котяче око. Малюнок на спині: Вужа можна дізнатися по темних плямах, які розташовані в шаховому порядку. У степової гадюки вздовж усього хребта тягнеться чітка безперервна зигзагоподібна смуга.

Вужа можна дізнатися по темних плямах, які розташовані в шаховому порядку. У степової гадюки вздовж усього хребта тягнеться чітка безперервна зигзагоподібна смуга. Форма тіла: Вуж стрункий, довгий (до метра і більше), з хвостом, що плавно звужується. Гадюка набагато коротша (рідко більша за 55-60 см), виглядає щільною, а її хвіст короткий і різко звужується на кінці.

Важливо: Степова гадюка ніколи не нападає першою, якщо на неї не наступити чи не спровокувати. При зустрічі з нею просто дайте змії можливість заповзти.

Раніше "Телеграф" уже розповідав про те, що величезну отруйну змію помітили в одному з міст України.