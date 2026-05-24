В Україні продають заморожену сперму: чим цікаве незвичайне оголошення

Хоча лот може здатися нестандартним, але пояснення виявилося простіше, ніж здається

У Черкасах виставили на продаж заморожену спермопродукцію бугаїв-плідників. Нині це цілком звичайна практика сучасного тваринництва.

Відповідне оголошення було опубліковано на популярній платформі OLХ. Автор зазначає, що йдеться про біоматеріал биків Гольштинської, Симентальської, Монбельярдської, Швицької, Абердинської та інших порід.

Вказана ціна — 45 гривень. Проте в оголошенні також зазначено, що ціна товару договірна. Зазвичай вартість вимірюється не "літрами" чи "грамами", а паєтами або дозами для запліднення.

Паєта — це невелика пластикова трубка-соломинка, в якій зберігається заморожений біоматеріал. Однієї такої пайєти вистачає для однієї процедури запліднення.

Найчастіше одна доза матеріалу звичайних бугаїв обходиться в 5-20 доларів, але якщо це хороші племінні лінії, то вартість варіюється від 30 до 100 доларів.

Навіщо заморожують сперму биків. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

На зображення оголошення автор поставив фото посудини з рідким азотом. Насправді так зберігають генетичний матеріал племінних бугаїв. Спермопродукція проходить контроль якості, потім її змішують із захисним розчином та заморожують у рідкому азоті (приблизно −196 °C). Саме такий підхід дозволяє повністю зберегти біоматеріал до моменту його використання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці масово продають свої зуби. Чому і за скільки їх купують.