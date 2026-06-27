Діра на всю дорогу. З'явились вражаючі кадри важливого моста на Крим, який атакували дрони (фото)

Кримський півострів впевнено відрізають від материка

У суботу, 27 червня, стало відомо, що у тимчасово окупованому Генічеську було вражено міст внаслідок атаки БПЛА. Частина конструкції обвалилась.

Як пишуть монітори, йдеться про Генічеський міст, який з'єднує місто з Арбатською стрілою. Внаслідок руйнування логістика в Крим ускладнилась в рази.

На опублікованих фото видно, що міст дійсно отримав чималі пошкодження. Адже на одній з ділянок буквально утворилась вирва, куди потрапило авто. Достеменно не відомо машина влетіла у діру після атаки чи опинилась під прицілом дрона.

Наслідки атаки на Генічеський міст

Як виглядає міст у Генічеський після удару

Атаку також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко, який додав: "Обвалився Генічеський міст. Це сталося внаслідок ряду ударів Сил оборони. Раніше він слугував важливим шляхом постачання для окупантів у Криму та на Запоріжжі".

Генічеський міст на карті

Зауважимо, що наразі Сили оборони не підтверджували атаку на міст та успішне проведення операції. Однак результати видно на фото. Ймовірніше рух цією ділянкою відновлять не скоро.

Що відомо про атаки на мости на Крим

7 та 9 червня — атака на Чонгарський міст. Було зафіксовано значні пошкодження мостового полотна та тимчасово перекрито рух. Також є дані про атаку 13 червня.

11 червня 2026 — було атаковано мости, які з'єднують окупований Крим з материковою частиною, зокрема через Північнокримський канал у районах Преображенка та Мирне, біля Армянська, автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянськ.

18 червня — атакували залізничний міст через Північнокримський канал, який використовується для перекидання техніки та вантажів.

22 червня — знищення мосту через Північнокримський канал. ССО повідомили про руйнування залізничного полотна та одного із прольотів мосту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Криму ввели режим надзвичайної ситуації.