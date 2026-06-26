У Криму ввели режим НС: які причини криються за рішенням насправді

Офіційні заяви приховують масштаб справжніх проблем

На тлі масових атак по важливих об’єктах росіян на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя з 13:00 26 червня раптово вирішили запровадити режим надзвичайної ситуації. Проте свої дії "влада" прикрила нібито необхідністю вирішити економічні питання.

Про це заявив так званий "голова" півострова Сергій Аксьонов. Відповідне рішення було ухвалено спільно з "губернатором" Севастополя Михайлом Развожаєвим.

"Рішення прийнято насамперед для упорядкування питань економічного характеру. Правовий режим НС дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення", — заявив Аксьонов.

"Телеграф" вирішив звернутися до штучного інтелекту, щоб проаналізувати справжні причини введення режиму НС.

Кримський "квест на виживання"

Посилаючись на дані різних ЗМІ, ШІ Claude робить висновок, що справа зовсім не у вирішенні економічних питань, а реальна картина виглядає значно серйознішою.

По-перше, атаки по логістичній інфраструктурі Криму останнім часом створили чимало неприємностей росіянам, каже цифровий розум. Одна з них – ризики для системи постачання півострова, в’їзду та виїзду. У Криму перестали продавати бензин абсолютно на всіх заправках у жодному вигляді і не за яких умов.

Далі — у ніч із 25 на 26 червня після чергової атаки на півострові було перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.

Плюс до всього, ШІ зазначає, що у Криму після ударів стали відбуватися перебої з електроенергією, а тому стали можливі тимчасові відключення світла.

Ще один важливий момент — більшість насосних станцій у трьох районах Криму виявилися знеструмленими, через що деякі райони залишилися без води.

Через брак бензину на півострові стався колапс із громадським транспортом, оскільки водії просто не виходили на маршрути через гостру нестачу пального. У пастці опинились і туристи, які приїхали на відпочинок, а виїхати назад не змогли. До слова, окупаційна адміністрація навіть запустила гарячу лінію "для тих, хто не може залишити Крим".

Залізничний транспорт також опинився не в кращому положенні, адже через атаки розклад поїздів постійно переписують. Наразі зупиняються на станції Керч-Південна, пасажирів пересаджують на автобуси.

Стратегія ізоляції Криму працює

ШІ зазначає, що всі вищезгадані фактори говорять про те, що українська стратегія працює. І це хороші новини для тих, хто живе в Криму та чекає, коли його буде звільнено Україною. Але водночас для них є й негативний момент, який полягає у тому, що найближчими місяцями на півострові буде важка ситуація — відсутність пального, перебої зі світлом та водою.

І хоча так звана місцева "влада" запевняє, що ситуація нібито під контролем та "нормалізація очікується протягом 30 днів", але насправді це зовсім не так і контролювати ситуацію вони вже не можуть.

Чого чекати у Криму

Claude зробив невеликий прогноз, чого можна чекати до кінця поточного року:

Найближчими днями може бути відключення світла, черги, закриття моста.

У найближчі 1-3 місяці – поглиблення дефіциту пального, зростання цін, посилення контролю за пересуванням

До кінця 2026 року ситуація залежатиме від переговорів або наступальних операцій.

Головне, що запровадження режиму надзвичайної ситуації — це не тимчасовий захід на кілька тижнів, як вважає цифровий розум. Воно лише говорить про системну кризу, яку вирішити швидко неможливо.

Режим НС у Криму. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Поради для тих, хто залишається у Криму

ШІ виділив декілька практичних порад, які підійдуть для людей, які чекають на звільнення півострова Україною:

Підтримуйте зв’язок із рідними на материковій частині України.

Використовуйте зашифровані месенджери.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Їдьте на підконтрольну Україні територію, якщо є бажання та можливість.

Але слід пам’ятати, що режим надзвичайної ситуації дає можливість так званій "владі" Криму буквально обмежувати пересування людей. Це може ускладнити виїзд для тих, хто хотів би залишити Крим. Тому виїжджати краще до жорсткості обмежень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні дрони атакували Москву та окупований Крим. Могло прилетіти по прикордонній службі ФСБ.