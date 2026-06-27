Дыра на всю дорогу. Появились впечатляющие кадры важного моста на Крым, который атаковали дроны (фото)
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Крымский полуостров уверенно отрезают от материка
В субботу, 27 июня, стало известно, что во временно оккупированном Геническе был поражен мост в результате атаки БПЛА. Часть конструкции обрушилась.
Как пишут мониторы, речь идет о Геническом мосте, соединяющем город с Арбатской стрелой. В результате разрушения логистика в Крым усложнилась в разы.
На опубликованных фото видно, что мост действительно получил немалые повреждения. Ведь на одном из участков буквально образовалась воронка, куда попал автомобиль. Доподлинно неизвестно, машина влетела в дыру после атаки или оказалась под прицелом дрона.
Атаку также подтвердил нардеп Алексей Гончаренко, который добавил: "Обрушился Генический мост. Это произошло вследствие ряда ударов Сил обороны. Раньше он служил важным путем снабжения оккупантов в Крыму и Запорожье".
Заметим, что Силы обороны не подтверждали атаку на мост и успешное проведение операции. Однако результаты видны на фото. Вероятнее движение этим участком восстановят нескоро.
Что известно об атаках на мосты в Крым
- 7 и 9 июня — атака на Чонгарский мост. Были зафиксированы значительные повреждения мостового полотна и временно перекрыто движение. Также есть данные об атаке 13 июня.
- 11 июня 2026 года были атакованы мосты, соединяющие оккупированный Крым с материковой частью, в частности через Северокрымский канал в районах Преображенка и Мирное, возле Армянска, автомобильный мост в направлении Перекоп-Армянск.
- 18 июня — атаковали железнодорожный мост через Северокрымский канал, который используется для опрокидывания техники и грузов.
- 22 июня – уничтожение моста через Северокрымский канал. ССО сообщили о разрушении железнодорожного полотна и одного из пролетов моста.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации.