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Дыра на всю дорогу. Появились впечатляющие кадры важного моста на Крым, который атаковали дроны (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Последствия атаки Новость обновлена 27 июня 2026, 13:54
Последствия атаки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Крымский полуостров уверенно отрезают от материка

В субботу, 27 июня, стало известно, что во временно оккупированном Геническе был поражен мост в результате атаки БПЛА. Часть конструкции обрушилась.

Как пишут мониторы, речь идет о Геническом мосте, соединяющем город с Арбатской стрелой. В результате разрушения логистика в Крым усложнилась в разы.

На опубликованных фото видно, что мост действительно получил немалые повреждения. Ведь на одном из участков буквально образовалась воронка, куда попал автомобиль. Доподлинно неизвестно, машина влетела в дыру после атаки или оказалась под прицелом дрона.

Последствия атаки на Генический мост
Последствия атаки на Генический мост
Как выглядит мост в Геническом после удара
Как выглядит мост в Геническом после удара

Атаку также подтвердил нардеп Алексей Гончаренко, который добавил: "Обрушился Генический мост. Это произошло вследствие ряда ударов Сил обороны. Раньше он служил важным путем снабжения оккупантов в Крыму и Запорожье".

Генический мост на карте
Генический мост на карте

Заметим, что Силы обороны не подтверждали атаку на мост и успешное проведение операции. Однако результаты видны на фото. Вероятнее движение этим участком восстановят нескоро.

Что известно об атаках на мосты в Крым

  • 7 и 9 июня — атака на Чонгарский мост. Были зафиксированы значительные повреждения мостового полотна и временно перекрыто движение. Также есть данные об атаке 13 июня.
  • 11 июня 2026 года были атакованы мосты, соединяющие оккупированный Крым с материковой частью, в частности через Северокрымский канал в районах Преображенка и Мирное, возле Армянска, автомобильный мост в направлении Перекоп-Армянск.
  • 18 июня — атаковали железнодорожный мост через Северокрымский канал, который используется для опрокидывания техники и грузов.
  • 22 июня – уничтожение моста через Северокрымский канал. ССО сообщили о разрушении железнодорожного полотна и одного из пролетов моста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации.

Теги:
#Крым #Мост #Геніченськ