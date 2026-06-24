Кримський міст поки краще не руйнувати: Джемілєв пояснив чому

Пацюк, загнаний у кут, починає кидатись, — переконаний він

З руйнуванням Кримського мосту, який з'єднує окупований Крим з Росією, краще не поспішати, вважає лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Тим часом над цією артерією вже літають наші дрони.

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Чому зараз не варто руйнувати Кримський міст

Мустафа Джемілєв пояснив "Телеграфу", чому, на його думку, зі знищенням цього моста варто було б почекати. Він переконаний, що росіянам треба залишити шлях, яким вони зможуть втекти з нашого Криму.

"Я вважаю, що Керченський міст треба залишати, адже пацюк, загнаний у кут, потім починає кидатись. Тому треба дати їм можливість залишити Крим. Ну а якщо будуть залишатись, то це їхній вибір, — зазначив Джемілєв.

Мустафа Джемілєв. Фото: censor.net.ua

Скоро Кримський міст будуть контролювати українські дрони

Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів "Телеграфу", що над Кримським мостом літають українські дрони. Поки вони не завдають по ньому ударів, та через деякий час буде контролюватися рух цим мостом.

"Ми вже можемо завдавати по ньому удари дронами FP-1, FP-2, але мені здається, це надто дорого — такими дронами переслідувати російські бензовози та фури. Тут треба використовувати middle-strike типу Hornet, RAM-2X, "Булава", але поки що технічно вирішується питання, як це зробити у цілодобовому режимі. Такі рішення вже є, і питання їх масштабування — це питання найближчого часу", — пояснив Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 23 червня було знищено залізничний міст через Північнокримський канал. Логістика в Крим ускладнилась в рази.