Крим впевнено відрізають від материка. Які мости атакували цього разу (фото)

Рух на деяких ділянках зупинено

У ніч на 18 червня вибухи лунали не тільки в Росії, а й в окупованому Криму. Дрони атакували низку важливих мостів.

Як повідомляють монітори, на деяких ділянках було чутно понад 20 вибухів. Зауважимо, що наразі Україна не підтверджувала атаку дронами.

"Атаковано залізничний міст через Північно-Кримський канал біля села Роздольне Радянського району, виникла пожежа, було чути близько 20 вибухів", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що були атаковані важливі об'єкти логістики:

залізничний міст через Північно-Кримський канал біля села Роздольне Радянського району;

Міст через Північно-Кримський канал

автомобільний "горбатий" міст через Північно-Кримський канал біля села Роздольне Радянського району;

Північно-Кримський міст на карті

Північно-Кримський міст на карті

ділянка залізниці (можливо, міст) біля станції Владиславівка Кіровського району;

Станція Владиславівка на карті

Станція Владиславівка на карті

автомобільні мости через протоку Промоїну на Арабатській стрілці в Херсонській області.

Які мости було атаковано в Криму

Наслідки та руйнування уточнюються. Також відомо, що постраждав й важливий міст на залізничній гілці Керч – Джанкой. Тут рух вантажних та пасажирських поїздів повністю паралізований. Внаслідок цього з Росії через Керченський міст потяги зможуть курсувати до вузлової станції Владиславівка чи Феодосії.

Відомо, що виникла пожежа на ділянці залізниці поряд із мостом біля станції Владиславівка Кіровського району Криму. Ця станція – ключовий вузол залізниці у Східному Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони Михайло Федоров нещодавно анонсував великі плани на Крим. Він зазначив, що півострів скоро стане островом.