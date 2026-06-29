Треба запасатися ліками? У "Дарниці" розповіли, чи чекати на дефіцит популярних препаратів

Препарати фармкомпанії є практично в кожній домашній аптечці

Дефіциту популярних ліків виробництва фармацевтичної компанії "Дарниця", яка постраждала в ході російської атаки 28 червня, не очікується. Про це "Телеграфу" повідомили у компанії.

На запитання "Телеграфа" щодо можливого дефіциту ліків після атаки відповіла менеджерка із зовнішніх комунікацій "Дарниці" Алла Купрунець. Вона зазначила, що фармацевтична компанія "Дарниця" працює в штатному режимі, виробництво лікарських засобів не зупинялося. Тому дефіциту ліків через російський удар не буде.

"Компанія продовжує забезпечувати постачання лікарських засобів відповідно до потреб ринку", — наголосили в "Дарниці".

Чи продовжує "Дарниця" виробляти ліки

Що відомо по удар РФ по фармацевтичній компанії "Дарниця"

Підприємство було пошкоджене в ході ворожого удару по Києву балістичними ракетами. У компанії не уточнили характер та масштаби ушкоджень. Проте одразу заявили, що завод продовжить свою роботу.

Наслідки атаки. Фото: Дарниця надане ЕП

"Дарниця" виробляє препарати, що мають широкий попит

Підприємство працює на ринку вже 95 років та є лідером українського фармринку за обсягами продажів. "Дарниця" випускає понад 180 найменувань лікарських засобів. Серед них — препарати, які є майже в кожній домашній аптечці: "Цитрамон", "Корвалол", "Валідол", "Каптопрес", "Ібупрофен", активоване вугілля тощо. Продукція фармкомпанії також постачається до понад 20 країн світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки ракетного удару по Києву 28 червня. Через російський удар у Дарницькому районі було зафіксовано пожежу біля житлового будинку та на СТО.