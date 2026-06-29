Нужно запасаться лекарствами? В "Дарнице" рассказали, ждать ли дефицита популярных препаратов

Препараты фармкомпании есть практически в каждой домашней аптечке

Дефицита популярных лекарств производства фармацевтической компании "Дарница", пострадавшей в ходе российской атаки 28 июня, не ожидается. Об этом "Телеграфу" сообщили в компании.

На вопрос "Телеграфа" о возможном дефиците лекарства после атаки ответила менеджер по внешним коммуникациям "Дарницы" Алла Купрунец. Она отметила, что фармацевтическая компания "Дарница" работает в штатном режиме, производство лекарственных средств не останавливалось. Поэтому дефицита лекарств из-за российского удара не будет.

"Компания продолжает обеспечивать поставки лекарственных средств в соответствии с потребностями рынка", — подчеркнули в "Дарнице".

Продолжает ли "Дарница" производить лекарства

Что известно по удару РФ по фармацевтической компании "Дарница"

Предприятие было повреждено в ходе вражеского удара по Киеву баллистическими ракетами. У компании не уточнили характер и масштабы повреждений. Однако сразу заявили, что завод продолжит свою работу.

Последствия атаки. Фото: Дарница предоставлена ЭП

"Дарница" производит препараты, имеющие широкий спрос

Предприятие работает на рынке уже 95 лет и является лидером украинского фармрынка по объемам продаж. "Дарница" выпускает более 180 наименований лекарственных средств. Среди них — препараты, которые есть почти в каждой домашней аптечке: "Цитрамон", "Корвалол", "Валидол", "Каптопресс", "Ибупрофен", активированный уголь и т.д. Продукция фармкомпании также поставляется более чем в 20 стран мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях ракетного удара по Киеву 28 июня. Из-за российского удара в Дарницком районе был зафиксирован пожар возле жилого дома и на СТО.