Польша угрожает Украине из-за Бандеры. В чем причина и что обещают

Киев и Варшава имеют разные взгляды на исторические события, связанные с ОУН и УПА

Польша угрожает Украине серьезными проблемами со вступлением в ЕС из-за Степана Бандеры. В Варшаве убеждены, что Киев должен перестать использовать ОУН и УПА как национальные символы.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Polsat News.

"Мы (в ЕС — ред.) не должны возводить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский союз", — сказал он.

Почему Польша категорически настроена против Бандеры и УПА

Одной из главных причин исторической травмы Варшавы есть трагические события на Волыни и Восточной Галичине в 1943-1944 годах. Для поляков и политиков Польши эта тема связана с массовыми этническими чистками, которые Варшава официально называет геноцидом польского населения.

Основным историческим событием, которое для Польши сверхчувствительно, является Волынская трагедия. В 1943 году руководство ОУН(Б) и УПА начало кампанию по уничтожению или изгнанию польского населения с территорий, которые считали украинцы своими. По оценкам польских историков, в результате нападений отрядов УПА на Волыни и Галичине погибли около 100 тысяч поляков.

Степан Бандера

Интересно, что сам Степан Бандера, главный идеолог и многолетний лидер ОУН (Организации украинских националистов), во время пика Волынской трагедии находился в немецком концлагере Заксенхаузен. Однако Польша все равно считает его идеологическим вдохновителем организации, то есть главным ответственным за Волынскую трагедию.

Кто такой Степан Бандера

Степан Бандера – это украинский политический деятель, один из главных идеологов и лидеров украинского националистического движения XX века. Он возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН-Б), которая боролась за создание независимого украинского государства.

Для современного украинского общества он символ бескомпромиссного сопротивления Советскому Союзу, нацистской Германии и другим оккупационным режимам. Однако в Польше его имя ассоциируется с геноцидом и Волынской трагедией.

Степан Бандера

В 2016 году польский Сейм принял резолюцию и официально признал события на Волыни геноцидом, совершенным ОУН-УПА. Кроме того, в стране действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

Флаг УПА

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно эти разногласия стали причиной того, что у президента Украины Владимира Зеленского забрали Орден Белого Орла, которым его награждала Польша.