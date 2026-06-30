"Чорна мітка" росіян або...? Підрив Єрмолаєва обріс загадковими моментами: хто міг його замовити

Сімейство мільйонера встигло "наслідити" за час підприємницької діяльності

Замах на одного з найбагатших людей України Вадима Єрмолаєва та його родину сколихнув сонячне Монако. Бізнесмен є досить суперечливою фігурою, але причиною нападу могла стати навіть не його особиста діяльність.

"Телеграф" розповідає про Вадима Єрмолаєва, загадковому замаху на нього і те кому саме перейшло дорогу його сімейство.

Вибух у Монако: як намагалися вбити українця та його родину

Увечері 29 червня, близько 21:00 за місцевим часом, на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла, неподалік кордону з Францією, пролунав потужний вибух. В результаті постраждала сімейна пара та 13-річний хлопчик.

Що з постраждалими

Дорослих доправили до університетської лікарні Пастера, підлітка – до дитячої лікарні Ленваля. Чоловік і жінка перебувають у критичному стані, дитина отримала менш серйозні травми.

"Жінка, у якої вибухом були частково відірвані нижні кінцівки, перебуває у найбільш критичному стані", — пише видання Nice-Matin.

У момент вибуху до будинку заходили й інші люди, проте поки що невідомо, чи були вони ціллю нападу. Окрім трьох членів української родини, допомогу надали ще чотирьом людям, які отримали порізи від розбитого скла або пережили сильний стрес.

Що вибухнуло

За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пристрій, начинений болтами та металевими елементами для більшого уражального ефекту. Його було встановлено у вестибюлі житового будинку. Місцеві правоохоронці спочатку охрестили подію передбачуваним терактом, хоча потім виключили цю версію.

Державний міністр Монако Крістоф Мірман закликав "проявити обережність щодо юридичної кваліфікації подій" і змінив формулювання на "запланований вибух". Прокурор Монако Тібо Стефан заявив, що це перший подібний випадок в історії князівства. Правоохоронець наголошує, що слідство поки не встановило, чи були постраждалі ціллю нападника.

Що з кілером

Після вибуху влада Монако активувала план "Червоний", який застосовується у разі надзвичайних ситуацій з великою кількістю потенційних постраждалих. Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак із вибухівкою біля центрального входу в будівлю, після чого швидким кроком попрямував у бік сусідньої комуни Босолей. Там слідчі втратили його слід.

За інформацією BFMTV, підозрюваний був одягнений у світлі штани, чорну куртку та чорний капелюх, який частково закривав обличчя.

Підозрюваний у замаху на сім’ю Єрмолаєвих

Поліція Монако працювала цілу ніч. Наразі слідчі збирають свідчення очевидців та проводять експертизу залишків вибухового пристрою. З’явилася інформація, що підозрюваний міг зникнути у Франції.

"Підозрюваний перетнув кордон із Францією пішки і був ідентифікований за допомогою відеоспостереження в Монако та сусідньому французькому місті Босолей", — повідомив державний міністр Крістоф Мірман.

Представник французької національної поліції заявив, що її співробітники вже підключилися до розшуку, але не уточнювали деталі.

Хто постраждалі

Хоча влада не називає імен постраждалих, але видання Nice-Matin, інформагентство AFP, телерадіокомпанія BFM-TV та "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляють: йдеться про родину українського олігарха Вадима Єрмолаєва.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв. Фото: Forbes

Вадим Єрмолаєв – це 58-річний бізнесмен, родом із Дніпра. У 1990-х роках він заснував бізнес-групу Alef, яка згодом стала одним із найбільших приватних холдингів регіону. Є одним із найбільших забудовників міста (проєкти "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші).

Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2021 році видання оцінювало його статки у 221 мільйон доларів (45-те місце у списку). Сам Вадим Єрмолаєв стверджував, що відмовився від громадянства України у 2017 році і відтоді є громадянином Кіпру.

Темний бік українського олігарха: чим "прославився"

23 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення 10-річних санкцій проти бізнесмена Вадима Єрмолаєва, а також ще 50 фізосіб та 134 підприємств. До санкційного списку увійшла і компанія "Алеф-Віналь-Крим", яка управляє кримськими активами великого українського алкогольного холдингу "Алеф-Віналь" (виробник вин Villa Krim та "Золота Амфора", горілки GreenDay, а також коньяків "Жан-Жак" та Klinkov).

За даними СБУ, причиною обмежень стала робота алкогольного бізнесу Єрмолаєва на території анексованого Криму, де пов’язані з ним структури за версією правоохоронців виплачували податкові відрахування до бюджету РФ.

Сам Єрмолаєв публічно спростовував звинувачення, заявляючи, що не провадив діяльності на користь Росії і вважає запроваджені санкції необґрунтованими.

У 2024 році навколо персони підприємця спалахнув новий скандал, пов'язаний із будівництвом військового меморіального кладовища під Києвом. Як стало відомо, граніт для нього постачатиме група компаній "Алеф" Єрмолаєва. Правоохоронці вже підтвердили зв’язки підсанкційного Єрмолаєва з будівельною командою, яка зводить меморіал.

За даними hromadske, у травні 2025 року, Держгеонадра відновили всі три спецдозволи на видобуток корисних копалин, заблоковані з 2024 року через санкції щодо Єрмолаєва. Йдеться про родовища у Житомирській, Дніпропетровській та Полтавській областях, видані компаніям ПрАТ "Коростишівський кар’єр", ТОВ "Потоки" та ТОВ "Трендс Систем".

Прізвище Єрмолаєва також засвітилося у скандальних хроніках про "Батальйон Монако" — українських VIP-біженців, які розкішно відпочивали на лазуровому узбережжі під час війни.

Справа сімейна: як син бізнесмена обманював тисячі людей

У дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва є кілька дітей. Найбільш відомий його старший син Артур Єрмолаєв (народився у 1988 році), який, як писало видання "Знай", вів "подвійне життя".

Артур Єрмолаєв. Фото — Вікіпедія

Раніше його знали як прогресивного засновника Федерації кіберспорту України, проте згодом його кіберталанти затьмарили новини про більш приземлену діяльність. Автори публікації вказують на низку журналістських розслідувань, зокрема, матеріали видання "Антикор" та міжнародних детективів, в яких йшлося, що Єрмолаєв-молодший нібито був керівником потужної транснаціональної шахрайської мережі кол-центрів, яка обдурила "тисячі людей на сотні мільйонів євро".

"Правоохоронці з Туреччини з'ясували, що ця структура налічувала понад 50 нелегальних кол-центрів. Більшість із них базувалися в Києві, а їхні працівники щодня обманювали тисячі іноземців, які ні про що не підозрювали", — пише "Знай".

Жертвами аферистів, зокрема, ставали довірливі громадяни Європи та США. Журналісти, посилаючись на матеріали Хар’юського повітового суду Естонії, пишуть, що лише в період з 2019 по 2022 рік угруповання, пов’язане з сім’єю Єрмолаєвих, викачало з гаманців мешканців ЄС близько 100 мільйонів євро. Це розслідування стало однією з найгучніших операцій проти "офісних" шахраїв у Європі.

У 2025 Артур Єрмолаєв був затриманий на Кіпрі та екстрадований в Естонію на запит Інтерполу. Як пише NV, син олігарха проходив у справі про кол-центри. У рамках угоди з прокуратурою Естонії Єрмолаєв-молодший виплатив €8,5 млн компенсації та отримав п’ять років умовно.

За що підірвали родину українця: підозрілі моменти

Офіційно мотиви підозрюваного у можливому замаху на сім’ю Єрмолаєвих поки що залишаються невідомими. Однак, враховуючи те, як встигло "наслідити" сімейство, у мережі вже поспішили висунути свої версії.

Одна з найпопулярніших пов’язує те, що сталося саме з діяльністю Артура Єрмолаєва та його кол-центрами, а не його батька. Мовляв, глава сімейства поплатився за "сімейний бізнес". А замовниками, несподівано (або не дуже), могли стати росіяни, навіть попри те, що в українських медіа Єрмолаєва-старшого називали проросійським діячем.

Докладніше

На цікаву деталь, зокрема, звернув увагу Telegram-канал "Карти, гроші, офшора". Хоча автори публікації безпосередньо не вказували на зв’язок підозрюваного з РФ, вони зауважили, що всього за кілька днів до вибуху в одному з найпопулярніших російських каналів "Рибар", який пов’язують із російськими спецслужбами, ні з того ні з цього почали "пушити" тему Єрмолаєва та його зв’язки з шахраями.

Автори пабліка викотили ціле досьє на сім’ю Єрмолаєвих, називаючи олігарха бенефіціаром діяльності мережі зі 170 шахрайських кол-центрів. В одному зі своїх постів "Рибар" заявив про удар "Шахедами" по одному з кол-центрів у Дніпрі, який у РФ пов’язали з Єрмолаєвими і додав пряму погрозу: "Репутація "безпечного заробітку", на якій тримається вся система вербування персоналу, руйнується саме завдяки таким акціям залякування, і тому їх потрібно продовжувати".

Видання "UA News" також припустило, що "Рибар" таким чином прогрів аудиторію і поставив "чорну мітку" на Єрмолаєвих, адже, на думку журналістів, "ті цілі, на які вказує "Рибар", як правило, протягом кількох днів стають об'єктами удару з боку російської армії або предметами посиленої уваги російських спецслужб".

Зазначимо, що в Росії вже давно скаржаться на проблему із шахраями, які працюють по росіянах. Видання Forbes ще у 2024 році писало, що в Україні тисячі шахрайських кол-центрів перетворилися на цілу індустрію, яка виманює десятки мільйонів доларів на рік (переважно у росіян).

Важливо нагадати і про викрадення громадянина України Ігоря Комарова на Балі. Його спочатку катували та змусили зізнатися у причетності до "дніпровських офісів", а потім убили. Серед підозрюваних у злочині кілька громадян України, росіянин та казах.

Існує також інша версія, про яку пише "UA News", — "кривава відповідь" дніпровських бізнес-конкурентів, які борються за контроль над тіньовими ринками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про вбивство Андрія Портнова, яке також вже обростає новими версіями.