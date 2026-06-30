"Черная метка" россиян или...? Подрыв Ермолаева оброс загадочными моментами, кто его мог заказать

Семейство миллионера успело "наследить" за время предпринимательской деятельности

Покушение на одного из богатейших людей Украины Вадима Ермолаева и его семью всколыхнуло солнечное Монако. Бизнесмен является довольно противоречивой фигурой, но причиной нападения могла стать даже не его деятельность.

"Телеграф" рассказывает о Вадиме Ермолаеве, загадочном покушении на него и том, кому именно перешло дорогу его семейство.

Взрыв в Монако: как пытались убить украинца и его семью

Вечером 29 июня, около 21:00 по местному времени, на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с Францией, прогремел мощный взрыв. В результате пострадала семейная пара и 13-летний мальчик.

Что с пострадавшими

Взрослых доставили в университетскую больницу Пастера, подростка — в детскую больницу Ленваля. Мужчина и женщина находятся в критическом состоянии, ребенок получил менее серьезные травмы.

"Женщина, у которой взрывом были частично оторваны нижние конечности, находится в наиболее критическом состоянии", — пишет издание Nice-Matin.

В момент взрыва в дом заходили и другие люди, однако пока неизвестно, были ли они целью нападения. Помимо трёх членов украинской семьи, помощь оказали ещё четырём людям, которые получили порезы от разбитого стекла или пережили сильный стресс.

Что взорвалось

По предварительным данным, причиной взрыва стало взрывное устройство, начиненное болтами и металлическими элементами для большего поражающего эффекта. Оно было установлено в вестибюле жилого дома. Местные правоохранители изначально окрестили происшествие предполагаемым терактом, хотя потом исключили эту версию.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман призвал "проявить осторожность в отношении юридической квалификации событий" и изменил формулировку на "запланированный взрыв". Прокурор Монако Тибо Стефан заявил, что это первый подобный случай в истории княжества. Страж порядка подчеркивает, что следствие пока не установило, были ли пострадавшие целью нападавшего.

Что с киллером

После взрыва власти Монако активировали план "Красный", который применяется в случае чрезвычайных ситуаций с большим количеством потенциальных пострадавших. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который оставил рюкзак со взрывчаткой у центрального входа в здание, после чего быстрым шагом направился в сторону соседней коммуны Босолей. Там следователи потеряли его след.

По информации BFMTV, подозреваемый был одет в светлые брюки, черную куртку и черную шляпу, которая частично закрывала лицо.

Подозреваемый в покушении на семью Ермолаевых

Полиция Монако работала всю ночь. Сейчас следователи собирают показания очевидцев и проводят экспертизу остатков взрывного устройства. Появилась информация, что подозреваемый мог скрыться во Франции.

"Подозреваемый пересек границу с Францией пешком и был идентифицирован с помощью видеонаблюдения в Монако и соседнем французском городе Босолей", — сообщил государственный министр Кристоф Мирман.

Представитель французской национальной полиции заявил, что её сотрудники уже подключились к розыску, но не стал уточнять детали.

Кто пострадавшие

Хотя власти не называют имен пострадавших, но издание Nice-Matin, информагентство AFP, телерадиокомпания BFM-TV и "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщают: речь идет о семье украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев. Фото: Forbes

Вадим Ермолаев — это 58-летний бизнесмен, родом из Днепра. В 1990-х годах он основал бизнес-группу Alef, которая впоследствии стала одним из крупнейших частных холдингов региона. Является одним из крупнейших застройщиков города (проекты "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие).

Ранее он регулярно входил в перечень 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2021 году издание оценивало его состояние в 221 миллион долларов (45-е место в списке). Сам Вадим Ермолаев утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор является гражданином Кипра.

Темная сторона украинского олигарха: чем "прославился"

23 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении 10-летних санкций против бизнесмена Вадима Ермолаева, а также еще 50 физлиц и 134 предприятий. В санкционный список вошла и компания "Алеф-Виналь-Крым", которая управляет крымскими активами крупного украинского алкогольного холдинга "Алеф-Виналь" (производитель вин Villa Krim и "Золотая Амфора", водки GreenDay, а также коньяков "Жан-Жак" и Klinkov).

По данным СБУ, причиной ограничений стала работа алкогольного бизнеса Ермолаева на территории аннексированного Крыма, где связанные с ним структуры, по версии правоохранителей, выплачивали налоговые отчисления в бюджет РФ.

Сам Ермолаев публично опровергал обвинения, заявляя, что не осуществлял деятельности в интересах России и считает введенные санкции необоснованными.

В 2024 году вокруг персоны предпринимателя вспыхнул новый скандал, связанный со строительством военного мемориального кладбища под Киевом. Как стало известно, гранит для него будет поставлять группа компаний "Алеф" Ермолаева. Правоохранители уже подтвердили связи подсанкционного Ермолаева со строительной командой, возводящей мемориал.

По данным hromadske, в мае 2025 года, Госгеонадра возобновили все три спецразрешения на добычу полезных ископаемых, заблокированные с 2024 года из-за санкций в отношении Ермолаева. Речь идет о месторождениях в Житомирской, Днепропетровской и Полтавской областях, выданные компаниям ЧАО "Коростышевский карьер", ООО "Потоки" и ООО "Трендс Систем".

Фамилия Ермолаева также засветилась в скандальных хрониках о "Батальоне Монако" — украинских VIP-беженцах, роскошно отдыхавших на лазурном побережье во время войны.

Дело семейное: как сын бизнесмена обманывал тысячи людей

У днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева есть несколько детей. Наиболее известен его старший сын Артур Ермолаев (родился в 1988 году), который, как писало издание "Знай", вел "двойную жизнь".

Артур Ермолаев. Фото - Википедия

Ранее его знали как прогрессивного основателя Федерации киберспорта Украины, однако впоследствии его киберталанты затмили новости о более приземлённой деятельности. Авторы публикации указывают на ряд журналистских расследований, в частности, материалы издания "Антикор" и международных детективов, в которых говорилось, что Ермолаев-младший якобы был руководителем мощной транснациональной мошеннической сети колл-центров, которая обманула "тысячи человек на сотни миллионов евро".

"Стражи порядка из Турции выяснили, что эта структура насчитывала более 50 нелегальных колл-центров. Большинство из них базировались в Киеве, а их работники каждый день обманывали тысячи ни о чем не подозревающих иностранцев", — пишет "Знай".

Жертвами аферистов, в частности, становились доверчивые граждане Европы и США. Журналисты, ссылаясь на материалы Харьюского уездного суда Эстонии, пишут, что только в период с 2019 по 2022 год группировка, связанная с семьей Ермолаевых, выкачала из кошельков жителей ЕС около 100 миллионов евро. Это расследование стало одной из самых громких операций против "офисных" мошенников в Европе.

В 2025 году Артур Ермолаев был задержан на Кипре и экстрадирован в Эстонию по запросу Интерпола. Как пишет NV, сын олигарха проходил по делу о колл-центрах. В рамках сделки с прокуратурой Эстонии Ермолаев-младший выплатил €8,5 млн компенсации и получил пять лет условно.

За что взорвали семью украинца: подозрительные моменты

Официально мотивы подозреваемого в возможном покушении на семью Ермолаевых пока остаются неизвестными. Однако, учитывая то, как успело "наследить" семейство, в сети уже поспешили выдвинуть свои версии.

Одна из самых популярных связывает произошедшее именно с деятельностью Артура Ермолаева и его колл-центрами, а не его отца. Дескать, глава семейства поплатился за "семейный бизнес". А заказчиками, неожиданно (или не очень), могли стать россияне, даже, несмотря на то, что в украинских медиа Ермолаева-старшего называли пророссийским деятелем.

Подробнее

На интересную деталь, в частности, обратил внимание Telegram-канал "Карты, деньги, офшора". Хотя авторы публикации напрямую не указывали на связь подозреваемого в подрыве с РФ, они подметили, что всего за несколько дней до взрыва в одном из самых популярных российских каналов "Рыбарь", который связывают с российскими спецслужбами, ни с того ни с сего начали "пушить" тему Ермолаева и его связи с мошенниками.

Авторы паблика выкатили целое досье на семью Ермолаевых, называя олигарха бенефициаром деятельности сети из 170 мошеннических колл-центров. В одном из своих постов "Рыбарь" заявил об ударе "Шахедами" по одному из колл-центров в Днепре, который в РФ связали с Ермолаевыми, и добавил прямую угрозу: "Репутация "безопасного заработка", на которой держится вся система вербовки персонала, разрушается именно благодаря таким акциям устрашения, и поэтому их нужно продолжать".

Издание "UA News" также предположило, что "Рыбарь" таким образом прогрел аудиторию и поставил "черную метку" на Ермолаевых, ведь, по мнению журналистов, "те цели, на которые указывает "Рыбарь", как правило, в течение нескольких дней становятся объектами удара со стороны российской армии или предметами усиленного внимания российских спецслужб".

Отметим, что в России уже давно жалуются на проблему с мошенниками, которые работают по россиянам. Издание Forbes еще в 2024 году писало, что в Украине тысячи мошеннических колл-центров превратились в целую индустрию, которая выманивает десятки миллионов долларов в год (в основном у россиян).

Важно напомнить и о похищении гражданина Украины Игоря Комарова на Бали. Его сначала пытали и заставили признаться в причастности к "днепровским офисам", а затем убили. Среди подозреваемых в преступлении несколько граждан Украины, россиянин и казах.

Существует также и другая версия, о которой пишет "UA News", — "кровавый ответ" днепровских бизнес-конкурентов, борющихся за контроль над теневыми рынками.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об убийстве Андрея Портнова, которой также уже обрастает новыми версиями.