Ловля на "живця": в СБУ винайшли цікавий спосіб полювати на колаборантів та агентів ФСБ

Росіяни роблять ставку на "декласований елемент" — він жадібний до грошей і йому все одно, від кого їх отримувати

Служба безпеки України винайшла спосіб полювати на колаборантів та агентів російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), які намагаються влаштувати диверсії на українській території. Для цього використовуються "подвійні агенти": вони відгукуються на пропозиції росіян про співпрацю та розвалюють агентурні мережі РФ зсередини.

Що треба знати:

Головний ресурс росіян — люди, які готові займатися терактами та диверсіями за гроші

"Подвійні агенти" працюють в російських агентурних мережах так, що росіянам навіть не вдається зрозуміти, хто є хто

Російські ФСБшники доволі компетентні, але їхнє уявлення про українські реалії дуже спотворене

Як пише видання The Telegraph, російський режим прагне створити видимість того, що в Україні нібито існує рух опору київському уряду. Але є нюанс: "ідейних" агентів завжди було мало, а після початку війни їх взагалі залишилися одиниці. Тому головну ставку росіяни зробили на українських громадян, які жадібні до грошей: саме їх руками ФСБ намагається влаштовувати диверсії.

Вербувати таких людей неважко, бо їм, як правило, все одно, від кого отримувати гроші. Але й проблем з ними багато: вони ненадійні, непрофесійні, дуже часто їх використовують, як "одноразових" кур'єрів або взагалі "диверсантів-камікадзе" — як під час зимових підривів біля будівель ТЦК у Рівному та біля ТЦК у Кам'янець-Подільському.

Ловля "на живця"

На цих нюансах грає СБУ. Видання поспілкувалося з "Андрієм", подвійним агентом, який працює так на постійній основі. В "Андрія" одне головне завдання: він відгукується на пропозиції про співпрацю від ФСБ, вдає, що виконує завдання кураторів, а потім — дає СБУ можливість затримати справжніх диверсантів.

Наприклад, одного разу агент на замовлення ФСБ виготовив бомбу. В реальності, звісно, це був муляж. "Андрій" заховав "бомбу" в обумовленому місці, а оперативники СБУ дочекалися, поки цей вантаж забере справжній агент ФСБ та понесе у людне місце для того, щоб підірвати. В цей момент його і затримали.

Таких подвійних агентів у СБУ багато. Практика їх використання вирішує відразу два питання: по-перше, українська державна безпека має можливість "зануритися" в глибину агентурних мереж РФ. Але що ще важливіше — росіяни втрачають впевненість. Дуже часто вони не можуть зрозуміти, хто є хто насправді: де реальний зрадник України, приваблений грошима, а де "пастка" від СБУ. Тому офіцери ФСБ змушені діяти обережно, витрачати багато часу на перевірку та перестраховку — і все одно дуже часто все це виявляється марним.

При цьому, каже той же "Андрій", "куратори" від ФСБ у переважній більшості доволі компетентні особи в усьому, що стосується "робочих моментів". Але їхнє уявлення про реалії життя в Україні, схоже, дещо спотворені.

"Іноді в мене виникало відчуття, що співробітники ФСБ формують свої уявлення про реалії нашого життя тут не на основі глибоких досліджень та розвідувальних даних, а так, ніби вони переглянули низькобюджетний бойовик або новини про Україну по російському телебаченню", — пожартував "Андрій".

Зазначимо, що росіяни роблять велику ставку саме на так званий "декласований" елемент. Російські спецслужби систематично влаштовують теракти та диверсії на підконтрольній території України, за 200-300 доларів вербуючи українців для підриву будівель ТЦК, підпалів військових авто тощо. І найцікавіше те, що перейняли вони методи саме українських спецслужб, які широко використовували такий елемент для диверсій всередині РФ, тоді як росіяни до 2024 року спиралися більше на "ідейних" агентів.