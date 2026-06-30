Идею "справедливой" мобилизации из ОП жестко раскритиковали: "Это не ошибка, это позор"

Против выступают даже матери погибших героев

Советник руководителя Офиса президента Украины Виктория Страхова попыталась публично подсказать министру обороны Михаилу Федорову идею "справедливой мобилизации". Однако украинцы ее жестко раскритиковали.

Страхова опубликовала свое предложение в Facebook. Оно сводится к наказанию мобилизацией за несоблюдение минуты молчания забронированными руководителями и владельцами предприятий.

"Предлагаю в предприятиях, учреждениях, организациях, где не придерживаются минуты молчания — аннулировать бронь руководителя и собственника, если даже само предприятие относится к критическим. Если эти "броневики" не уважают память павших, то считаю справедливым, что они почувствуют, что такое война. А фиксацию предлагаю проводить сотрудниками ТЦК и полиции под прикрытием. Выполнил ли план мобилизации — не факт, но хоть приучим людей к уважению", — написала советница руководителя ОП.

Украинцы крайне отрицательно восприняли идею Страховой

Под ее публикацией сотни комментариев, подавляющее большинство из которых негативные. В разных формах (от вежливой и аргументированной до грубой) украинцы критикуют идею принуждать людей к чествованию памяти героев. Это лишь убьет живую благодарность и уважение, которые действительно испытывают украинцы. Напоминают, что такими методами действовали в СССР.

Вот некоторые из комментариев:

Я не хочу таких мер для памяти моего сына

У моего сына в классе есть мальчик, отец которого погиб. Так вот каждая минута молчания это истерика этого бедного ребенка ежедневное напоминание при всех

Считаю, это будет не просто ошибка, это будет позор. Какая-то неутомимая и досадная погоня за извечным карго-культом. Зачем? Чтобы окончательно осквернить эту минуту молчания? Насчет нее и так очень разные мнения, на самом деле. А так будут вообще ненавидеть и вместо воспоминания о погибших воинах будут ассоциировать с очередными тупыми принудиловками от государства. Попахивает парт собранием в КПСС. Ни в коем случае

Такие методы лишь усугубят раскол в обществе и прибавят напряжения. Нам нужно строить прозрачную и понятную систему мобилизации, а не создавать искусственные поводы для давления на бизнес, которое и так едва держится и донатит

Безумная идея

Что известно о Виктории Страховой

Она родилась в Днепре в 1982 году. Училась в "Academy of Internal Affairs" и "London Art College". Работала в Национальном совете реформ. В 2016 году в составе Минфина Украины она принимала участие в процессе национализации "ПриватБанка". В 2017 году Страхова заняла пост корпоративного секретаря в национализированном "ПриватБанке", однако через полгода уволилась.

Виктория Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В 2019 году ее имя появилось в списке советников Владимира Зеленского. В ОП она исполняет обязанности советника по банковской сфере.

Виктория Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Имеет ли ее предложение реальные перспективы

Предложение советницы ОП о принуждении к минуте молчания на предприятиях, только лишь личная идея, опубликованная в соцсетях. Информация о том, что она оформлена в виде законопроекта или правительственной инициативы, пока нет.

Что говорит закон о минуте молчания

Закон №4783-IX, который президент Украины Владимир Зеленский подписал в марте этого года, закрепляет проведение общенациональной минуты молчания ежедневно в 9:00 утра для памяти всех погибших из-за российской агрессии против Украины. Церемония распространяется на всю территорию страны и предусматривает специальный порядок информирования населения.

На деле это выглядит так: перед 9 часов утра в публичных местах через громкоговорители звучит призыв почтить погибших и отсчет секунд минуты молчания. Большинство украинцев останавливаются и прекращают разговоры, отдавая уважение убитым Россией соотечественникам.

Важно понимать, что закон носит патриотический и мемориальный характер и не содержит норм об административной или уголовной ответственности для граждан или бизнеса. Наказания или штрафы за несоблюдение или игнорирование минуты молчания в украинском законодательстве не предусмотрены.

За что сейчас могут лишить бронирования от мобилизации

Бронирования не могут лишать в качестве наказания. Согласно информации Министерства обороны, основными причинами, по которым может быть аннулировано бронирование или отсрочка от мобилизации, являются:

Завершение срока действия отсрочки

Увольнение военнообязанного с работы в органе государственной власти, местного самоуправления, на предприятии или в учреждении

Ликвидация предприятия, учреждения или органа власти, где работает лицо

Лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период

Временная приостановка действия трудового договора с работником

Обоснованное представление руководителя предприятия или учреждения по отмене бронирования работника

Завершение контракта или срока назначения для сотрудников международных учреждений и организаций

Невыполнение работ по гуманитарному разминированию оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев

и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проходит минута молчания в "АТБ".